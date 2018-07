Un amor que resiste a las balas y es ejemplo de superación

Miguel y Diana son de Itacurubí de la Cordillera. Estudiaban en el mismo colegio pero recién empezaron a conversar durante una visita escolar a la Expo de Mariano Roque Alonso. Ahí comenzó una historia de amor que resistió hasta las balas.

Miguel y Diana, un amor a prueba de balas Juaquín Almada

Una tragedia que marcó su vida

“El 7 de abril del 2006 fui víctima de los llamados piratas del asfalto. Ocurrió a la altura de Juan E. O’Leary. Ese día fue trágico pero por suerte pude llamar a mi hermana y a mi novia para avisarles lo que pasó", recordó Miguel.

Siguiendo con su relato contó que "después de varios días en terapia pude despertar. Mi hermana y mi novia me dijeron que posiblemente ya no volvería a caminar. Ambas me pidieron que no decayera, me dijeron que ellas y la familia estaban conmigo”.

Pensando en Diana, Miguel le propuso que rehiciera su vida, ya que no había solución médica para su condición. Sin embargo, ella le dijo que “su corazón estaba con él” y que no terminaría la relación.

amor a prueba de balas 2.jpg El casamiento fue el pasado domingo 22 de julio en la ciudad de Itacurubí de la Cordiller. Juaquín Almada

Con el apoyo de la familia y su pareja, Miguel logró seguir sin decaer. Comentó que cuando pasó un tiempo, Diana le impulsó para que vayan juntos a la universidad. “Todos los días íbamos juntos a la facultad y logramos terminar la carrera de Contabilidad”, explicó.

La esperada boda

Tanto Diana como Miguel trabajan en su profesión. Lograron construir una casa y al terminar la obra decidieron contraer matrimonio.

Velázquez contó que la preparación de la boda demoró unos tres meses. “Vivimos con mucha intensidad todo, nosotros mismos hicimos los centros de mesa, entre otras cosas. Hicimos posible todo con la ayuda de nuestros familiares y un préstamo”, detalló.

El casamiento de la pareja se realizó en su ciudad natal y contó con la presencia de sus familiares y amigos. Para Miguel, el momento más emotivo fue cuando la novia le dedicó la canción “A prueba de balas” de Alejandro Sanz.

Según comentó el joven, como su pareja tiene “tres papás”, su padre biológico, su abuelo y un tío a quien quiere mucho, el ingreso de la novia a la Parroquia Virgen del Rosario fue de la mano de los tres.

amor a prueba de balas.jpg La historia de amor de Miguel Velázquez y Diana Segovia Medina se virilizó en las redes sociales. Juaquín Almada

El casamiento fue el pasado domingo 22 de julio en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera y la fiesta se realizó en una propiedad que linda con un arroyo.

El novio y la novia bailaron el vals sobre la silla de ruedas, ella sentada sobre las piernas de él.

La historia de amor de Miguel Velázquez y Diana Segovia Medina se virilizó en las redes sociales. Los usuarios destacan a la pareja como un verdadero ejemplo de amor y superación ante las adversidades.