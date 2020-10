"Turrini era un tipo que estaba metido en narcotráfico", dice empresario detenido

Ayala Jacquet manifestó este jueves a los medios de comunicación que conoció personalmente por primera vez a Cristian Turrini el pasado lunes y que nunca tuvo contacto con él. Dijo que anteriormente se reunió con uno de sus socios, que también exporta carbón, identificado como Javier Arzamendia, a quien comentó que Turrini estaba metido en el narcotráfico.

"Yo le había comentado que, para mí, Turrini era un tipo que estaba metido en narcotráfico, porque yo llegué a escuchar información que tuvo problemas con contenedores de otra empresa exportadora paraguaya, que no viene al caso que diga el nombre, porque es problema ajeno. Siempre fui cauto con eso y cuando Javier y Andrés van a hablar a mi oficina yo le dije: 'che, Andrés: esto pasa con Turrini'; y me dice: 'no partner, yo no soy narco'", expresó.

Comentó que lo normal es revisar las cargas, pero que hay veces que en este tipo de comercio, en donde "todos andan como locos, no tienen tiempo para ir a revisar".

Aseguró que el lunes fue la primera vez que conoció su oficina y que sabía del nombre Turrini, pero desconocía que él estaba participando activamente en movilizar los contenedores.

"Carbosur es una sociedad que yo tengo con otra persona y empecé a hacer operaciones con Andrés, con Ariel y no es ético comercialmente que yo use una factura que tengo con otro socio para poder operar legalmente. Aparte de eso, por una cuestión fiscal, para poder diversificar un poco más los volúmenes de facturación de las compañías", explicó.

Dijo que la empresa 3A nunca estuvo cerrada, siempre facturó. "Alberto Ayala unipersonal nunca cerró, solo que no volvió a exportar nomás, pero facturaba otras cosas, lo que yo gano en Carbosur yo le facturo a Carbosur con 3A", refirió.

Por su parte, su abogado defensor, Hugo López, manifestó que espera que su cliente no sea procesado, asegurando que sería muy injusto teniendo en cuenta la envergadura de este hecho, que es realmente grande y que merece ser descubierto.

"Son 2.000 kilos, 2 toneladas de droga, cómo entraron, entraron a pie, se puede lograr descubrir a algunos de los responsables con todos los datos que proporcionamos a la Fiscalía", agregó.

El caso

Durante la madrugada de este jueves, el empresario Alberto Ayala Jacquet fue detenido en su vivienda en el barrio Sajonia de Asunción.

Es el segundo detenido en el marco de la investigación por el traslado de cocaína a Europa en contenedores con paquetes de carbón vegetal, desde el puerto Terport de Villeta.

Cristian Turrini fue el primer detenido, quien se encuentra en la Agrupación Especializada. La fiscala Elva Cáceres lo imputó por tenencia y tráfico internacional de drogas.

El operativo y la incautación de la carga de cocaína se realizaron en el puerto Terport, de la ciudad de Villeta. Unos 11 contenedores fueron retenidos entre el lunes y este miércoles.

Hasta el momento, se pudieron revisar dos de ellos y se contabilizaron ya 2.331 kg de cocaína de alta pureza, pero este número se podría incrementar, ya que continúan con el procedimiento de verificación en los demás contenedores.