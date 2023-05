TSJE verificará cedé por cedé para transparentar resultados electorales

"Nosotros vamos a hacer algo en post de más transparencia y que no sea ilegal. Vamos a abrir un proceso más, el lunes o martes, vamos a pedir que vengan las agrupaciones políticas y vamos a verificar cedé por cedé. Hay un devedé máster del que se copia todo. Queremos que ellos elijan los departamentos y que la prensa participe", manifestó César Rossel en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

El titular del TSJE señaló que se están delineando los protocolos para que se pueda iniciar la verificación de estos archivos que provienen del disco madre, con los registros electorales.

“Vamos a ver un mecanismo para que se vuelva a revisar cada cedé. Incluso, queremos que los miembros de la prensa elijan algunos discos para verificar. Esto es un plus más que vamos a hacer”, reiteró.

Con relación a la apertura del sobre 4, que contiene las papeletas de votación, Rossel aseguró que este proceso no está contemplado en la ley, por lo que sería ilegal realizar este procedimiento. "Me encantaría que esto suceda, pero la ley no me lo permite", indicó.

Lo del cuarto sobre se origina como respuesta a la exigencia hecha por el ex presidenciable Efraín Alegre, quien exigió al TSJE que proceda a la verificación de estos documentos.

Alegre sembró dudas sobre el proceso electoral tras haber reconocido la victoria de Santiago Peña. El cambio de postura del ex candidato de la Concertación se dio luego de que el otro presidenciable, Paraguayo Cubas, denunciara un supuesto fraude electoral.