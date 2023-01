El ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares renunció recientemente a su candidatura para el Senado, dentro de la lista independiente bajo la chapa presidencial Euclides Acevedo y el senador del Frente Guasu Jorge Querey.

Al ser consultado al respecto, el ex canciller nacional Acevedo aseguró este viernes a través de Monumental 1080 AM que Soares decidió declinar a su postulación, porque está vinculado a un medio de comunicación y porque no tiene fondos suficientes para solventar su propia campaña política.

No obstante, en un momento reconoció que el ex ministro de la SEN pidió su retiro como candidato porque también necesita tiempo para enfrentar “esta campaña mediática” que se está dando con el caso de Mario Ferreiro. Mientras tanto, se dio a conocer este viernes que Camilo Soares viajó de vacaciones al Brasil.

https://twitter.com/AM_1080/status/1613903250557640704 Camilo Soares renunció a su candidatura "porque está vinculado a un medio de comunicación y no tiene suficiente dinero para solventar su campaña".



Euclides Acevedo, candidato a presidente de la República.



"Él mismo se acercó a pedir su retiro".#AM1080 pic.twitter.com/E6V3O8Cw84 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 13, 2023

Estas declaraciones las brindó Euclides, debido a que el abogado Guillermo Ferreiro, sobrino y defensor de Mario Ferreiro, reveló que le escribió al presidenciable para felicitarle por supuestamente haberle quitado a Soares de su lista del Senado, pero que posteriormente borró el mensaje.

Acevedo niega participación

Por otra parte, el ex ministro de Relaciones Exteriores cuestionó que se lo haya involucrado en el presunto complot para lograr la renuncia del ex intendente de Asunción Mario Ferreiro, quien fue absuelto de un supuesto esquema de recaudación paralela en la Comuna capitalina.

Alegó que en ningún momento siquiera conversó sobre el caso con Camilo Soares y otros, mientras que aseveró que se trata de una estrategia para afectar su campaña política como candidato independiente a presidente de la República.

“Nadie me habló nunca de esto. Lo que pasa es que acá hay una campaña de querer joder la dupla Euclides-Querey. Quieren que nos sometamos a un proyecto con el que nosotros no tenemos nada en común. Que se dejen de joder los de la Concertación si quieren que seamos una baraja cartista. Para unos soy una baraja del cartismo, para otros soy del presidente (Mario) Abdo. Que se dejen de joder con esa campaña miserable”, acotó.

Si bien Acevedo cuestionó tajantemente a la Concertación y dijo que siempre se defenderá, el ex canciller afirmó que de todos modos no está cerrado a un diálogo para una posible unidad de cara a las elecciones generales de abril próximo.

Ferreiro ampliará denuncia el lunes

Por su parte, el abogado Guillermo Ferreiro adelantó que tienen previsto presentar la ampliación de la denuncia contra Camilo Soares, Alfredo Guachiré, Francisco Florentín y personas innominadas, recién el lunes próximo. Afirmó que están esperando contar con más elementos en la causa.

Se trata de una denuncia por testimonio falso y simulación de hecho punible que presentó ya en el 2019 contra todos los mencionados, tras hacerse públicas conversaciones que comprueban que la causa del ex intendente fue montada.

En audios filtrados se escuchó sobre un supuesto operativo para “masacrar” al ex jefe comunal, cuya consecuencia principal fue la renuncia a su cargo en el Ejecutivo municipal.

Nota relacionada: Según Guillermo Ferreiro, Soares recibía plata de cartistas para pagar a testigos

El representante legal del ex intendente capitalino cuestionó una vez más el proceder y la inacción de la Fiscalía y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y dijo que si este último organismo no investiga a la fiscala Stella Marys Cano, “va a demostrar que son el nido de ratas que ya venía denunciando desde hace tiempo”.

Calificó también a la fiscala Cano de “mentirosa” y lamentó que ni el Colegio de Abogados se haya expedido tras la absolución de su defendido, mientras que cuando fue imputado “solo con un papelito”, varios sectores se pronunciaron y la sede de la Municipalidad ya fue intervenida.

“Esto ya es una cloaca gigantesca que estaba debajo de toda la ciudad y que destapó todo lo que muchos venimos denunciando. Esto es el colmo, la indignación ya es demasiado grande. Estuve escuchando a la mentirosa de la fiscala. Ella cobró dinero, y sabemos cuánto cobró, cómo le pagaron, ahora dice que no tiene nada que ver con eso”, cuestionó.

Por todo esto, calificó a la Justicia de selectiva, comparando que el juicio de Mario Ferreiro tiene sentencia firme a su favor después de 3 años, mientras que con la denuncia contra Camilo Soares, en 10 años “no se hizo nada” y prescribió para ser sometido a juicio oral.

Recordó que así como en este caso, el escándalo por los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en los que estuvo involucrado el ex senador fallecido Óscar González Daher, quedó impune. “Hoy la cloaca salpicó a todos y entonces el JEM mira hacia otro lado”, lamentó.

Otra de las implicadas en la presunta conspiración contra Ferreiro fue la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes, quien al ser consultada al respecto, en una respuesta privada a Monumental, negó también haber tenido participación, pero dijo que prefiere no brindar declaraciones “para evitar acrecentar la polémica”.

“Ahora Carolina (Llanes) dice ‘no quiero más levantar la polémica’, a la pinta, la polémica ya está, es más que la polémica, esto es una cloaca inmensa que explotó. Hace 10 años vengo diciendo que la Fiscalía aprieta”, lamentó finalmente Guillermo Ferreiro.

Puede leer: Euclides Acevedo y la Concertación no cierran las puertas a un acuerdo

Este martes pasado, la sentencia que absolvió al ex intendente de Asunción Mario Ferreiro y otros por el caso de la causa conocida como Asado de Fin de Semana, un supuesto esquema de recaudación paralela, quedó firme, luego de que la Fiscalía, a cargo de la Stella Marys Cano, no apeló.

Ferreiro fue absuelto el 19 de diciembre pasado por unanimidad por el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Yolanda Morel, Elsa Garay y Claudia Criscioni, quienes concluyeron que la Fiscalía no pudo sostener su acusación, ya que no existió un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Asunción.