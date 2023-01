Ante esto, adelantó que ampliarán la denuncia por testimonio falso y simulación de hecho punible que presentaron ya en el 2019 contra Camilo Soares, Alfredo Guachiré, Francisco Florentín y personas innominadas, que estaba a cargo del fiscal Luis Said, tras hacerse públicas conversaciones que comprueban que la causa del ex intendente fue montada.

“Nosotros vamos a ampliar la denuncia que está cajoneada en la Unidad de Delitos desde hace tres años y no se hizo ningún solo acto de investigación. Una Fiscalía tan corrupta no puede decir que no está (la denuncia). Es cuestión de pedir por nota y que no se pierda (la carpeta)”, aseveró.

Manifestó que Guachiré realizó varios cortes de un audio que se usó como elemento en el caso de Mario Ferreiro y aludió que recibió dinero para hacerlo, mientras que sobre Soares sostuvo que fue quien pagó a testigos y que recibía sumas importantes de parte del sector de Honor Colorado.

“El cartismo nos tumbó y él se reunía con el cartismo y ganaba G. 23 millones mensuales y había que rogarle a Horacio (Cartes) para que no recorte esa plata. Trata de sacar una historia de que yo le anduve detrás a su esposa. ¿Qué tiene que ver con que él haya pagado a testigos? Él pedía (al cartismo) plata para testigos”, aseveró Ferreiro.

Por todo esto, dijo que también van a denunciar a la Fiscalía ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), así como evalúan incluso acudir a instancias internacionales por el caso.

Sostuvo que actualmente la institución fiscal está totalmente corrompida y que “la Fiscalía es la más grande asociación criminal que opera en suelo paraguayo”.

Según ratificó el abogado Ferreiro, la causa contra su tío fue un apriete de la Fiscalía por el que se buscó sacarlo de la intendencia de Asunción y que “está muy claro que los testigos que declararon lo hicieron por plata”.

Cuestionó nuevamente que Mario Ferreiro haya sido imputado solo por “un papelito”, refiriéndose sobre la copia de una conversación que se tuvo como supuesta prueba, tras lo cual también fue allanada la sede de la Municipalidad de Asunción.

Ante todo esto, refirió que la Fiscalía debe abrir lo antes posible un sumario contra la fiscala que llevaba el caso, Stella Marys Cano, mientras que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados también debería actuar de inmediato.

“Pero acá la Justicia actúa según los pollos, según quién le paga”, comentó el abogado, mencionando una expresión con la que supuestamente Soares se refería a dinero en sus chats con operadores políticos, en el marco de la denuncia contra Mario Ferreiro. Según el abogado, cuando Camilo pedía “pollos” para testigos o abogados, se refería a dinero.

“Es una cosa dramática cómo se utiliza al Poder Judicial para hacer esto, con testigos pagados, con pruebas que no existían. Las consecuencias deberían ser inmediatas”, lamentó, al tiempo de cuestionar que en el caso se hayan mezclado aspectos particulares, que “nada tienen que ver”.

La denuncia presentada en el 2019 contra Soares, Guachiré y Florentín se debió a los audios filtrados donde se escucha sobre un supuesto operativo para “masacrar” al ex jefe comunal, cuya consecuencia principal fue su renuncia a su cargo en el Ejecutivo municipal.

Este último martes, la sentencia que absolvió al ex intendente de Asunción Mario Ferreiro y otros por el caso de la causa conocida como Asado de Fin de Semana, un supuesto esquema de recaudación paralela, quedó firme, luego de que la Fiscalía no apeló.

Ferreiro fue absuelto el 19 de diciembre pasado por unanimidad por el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Yolanda Morel, Elsa Garay y Claudia Criscioni, quienes concluyeron que la Fiscalía no pudo sostener su acusación, ya que no existió un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Asunción.

La fiscala Stella Marys Cano presentó la acusación contra el ex jefe comunal por coacción y coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias, cuyas supuestas pruebas eran capturas de pantallas de las conversaciones de un grupo en Telegram denominado Asado de Fin de Semana, además de presentar fotos satelitales y supuestos pagos que se dieron a empresas contratistas.