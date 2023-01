Tras haber descartado un acuerdo con la Concertación Nacional días pasados, el presidenciable independiente Euclides Acevedo afirmó este viernes que “las puertas siempre están abiertas para llegar a un acuerdo”, pero reiteró que tanto él como su dupla, el senador del Frente Guasu Jorge Querey, no se “mueven por el capricho de la gente”.

Aludió que si bien considera que hay muchas personas “honorables” que verdaderamente buscan la unidad en la oposición dentro de la Concertación, otros referentes políticos actúan “con agresión” y “recurren a los hábitos del chantaje”.

“¿Cómo me voy a negar a un acuerdo de unidad? Pero no debe haber agresión en la campaña, en estas cosas hay que ser bien claras. Yo acepté de muy buena gana toda conversación, pero, por otra parte, hay personas que podrían enrarecer todo acuerdo, acá se ataca y se recurre a los mismos hábitos que es el chantaje”, afirmó a través de Monumental 1080 AM.

Y añadió tajantemente: “Siempre las puertas están abiertas para llegar a un acuerdo en política, pero ningún acuerdo va a funcionar en un clima de deshonestidad y ataque a la moral de la gente. El doctor Querey y yo no somos fichitas que nos vamos a mover por el capricho de la gente”.

Por su parte, la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez, presidenta de la Concertación Nacional, expresó su opinión al respecto a través de la misma emisora radial, coincidiendo con Euclides Acevedo en que la nucleación se mantendrá como un espacio abierto al diálogo, sin cerrar las puertas a nadie.

https://twitter.com/AM_1080/status/1613855240218112005 #Elecciones2023 "No escuché de gente que se haya alejado", dice presidenta de la #Concertación"Lo que estoy escuchando es que más gente se acerca (al grupo político). Vamos a empezar una gira visitando casi todos los días un departamento"Esperanza Martínez#AM1080 pic.twitter.com/774Sce1VGA — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 13, 2023

El proyecto de la Concertación Nacional

La legisladora aseveró que el proyecto de la Concertación, una vez en el Gobierno, se abocará a resolver los reclamos o necesidades de la gente y que trabajarán en que el país vaya saliendo del modelo económico extractivista, que se basa en priorizar las exportaciones.

“¿Cuáles son los problemas de la gente? Están básicamente en su bolsillo, en la generación de empleo, en el tema de la situación de pobreza y pobreza extrema; están en los servicios básicos, como el agua potable; en que mejoren la salud y la educación”, aseveró.

Martínez invocó a un cambio con “profundas innovaciones”, señalando que desde hace 70 años el Partido Colorado está en función de Gobierno y que todos los problemas sociales son el resultado de ello.

“Creemos que la alternativa es no hacer más de lo mismo, sino hacer profundas innovaciones, que permitan una transformación integral de un modelo de país, que ya no está funcionando desde hace décadas”, instó.

Al ser consultada si la agrupación política perdió adherentes, dijo que no escuchó de gente que se haya alejado, sino que, por el contrario, hay muchas personas que se están acercando a la Concertación. Señaló que esta semana iniciaron una nueva etapa, tras un breve descanso después de las elecciones internas y las fiestas de fin de año.

En ese sentido, informó que el pasado lunes 9 de enero se llevó a cabo una reunión de la mesa ampliada de presidentes de la nucleación política, donde participaron la dupla presidencial, conformada por Efraín Alegre y Soledad Núñez, además de referentes que trabajan dentro de los diferentes partidos.

“Fijamos la agenda de esta nueva etapa, que comienza con una gira de la chapa presidencial por todo el Paraguay. Queremos dar la vuelta a Paraguay, visitando casi todos los días un departamento, con una agenda de ir llevando una bandera paraguaya e ir instalando equipos de trabajos”, afirmó.

La senadora aseveró que en el sector lo que buscan es unir fuerzas con personas, gremios empresariales y de todos los sectores, comprometidos realmente con la ciudadanía, más que operadores políticos.

Con relación a la visita que realizó Efraín Alegre a Fernando Lugo en Argentina, Martínez aseguró que se enmarcó únicamente en conocer el estado de salud del ex presidente, pero que aún no se definió si Lugo apoya a la Concertación o a otra dupla presidencial de oposición.

El pasado 6 de enero, Euclides Acevedo aseguró que su candidatura presidencial sigue “firme” hasta abril y que con Querey, tienen “la certeza de que vamos a ganar”, según lo que escribió el presidenciable en su cuenta de Twitter, mientras que agregó que “por plata” no va a concertar.