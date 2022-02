En contacto con Última Hora, doña Juana señaló que le confirmaron la decisión en una reunión que mantuvo al mediodía de este jueves con representantes de la junta médica del IPS.

Explicó que fueron 20 los doctores que la recibieron, de los cuales 15 participarán de su operación. Los mismos le indicaron que solo será una cirugía paliativa debido a que probablemente su caso ya es genético y su tumor podría crecer nuevamente, teniendo en cuenta que anteriormente ya se realizó otras cirugías por el mismo caso.

Además, indicó que todavía no cuenta con fecha específica para el procedimiento quirúrgico, debido a que primero debe someterse a una traqueotomía y a una gastrostomía, ya que su forma de alimentarse cambiará.

Asimismo, también tiene que acceder a un tratamiento sicológico, el cual iniciará a partir de mañana en el Instituto de Previsión Social y que tiene que continuar después de la cirugía durante el proceso de recuperación.

"Va a ser una cirugía paliativa, se me va a quitar la parte de los ojos, la nariz, la boca, pero si me sacan puede volver a crecer (su tumor); probablemente sea algo genético, eso me explicaron hoy los médicos", manifestó la mujer.

Finalmente, dijo que pese a que los gastos de los estudios previos, del tratamiento sicológico y del procedimiento quirúrgico estarán completamente cubiertos por el Ministerio de Salud, de todos modos tendrá gastos de alimentación y movilidad continua para ir hasta el centro asistencial.

"Gracias a Dios voy a acceder a la cirugía que esperé dos años y sin padrinos, pero las deudas no se pagan solas y también tendré muchos gastos de movilidad y para la alimentación que será especial, por eso igual apelo a la solidaridad del pueblo paraguayo", finalizó.

Doña Juana necesita que le extirpen un tumor que crece cada año un promedio de un centímetro en su rostro. Ella reside en la ciudad de Limpio, Departamento Central, junto con su marido. Además, la misma tiene una hija que también cuenta con una traqueotomía, por lo que requiere de la colaboración de las personas de buen corazón. Su número de celular es el 08982) 630-610.