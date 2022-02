A pesar de promesas, doña Juana sigue esperando por cirugía en IPS

El marido de doña Juana, Diego Varela, es aportante del Instituto de Previsión Social (IPS) y la familia expresa su indignación por el trato desigual. Su caso se dio a conocer tras el anuncio de que IPS realizará un trasplante de médula al pastor Emilio Abreu, amparado en un convenio con el Ministerio de Salud.

“Es injusto que otras personas en ocho días ya puedan ser operadas, recibidas por la puerta grande y yo que no tengo debo someterme a todos los protocolos y no me puedo operar. Ayer, tras una manifestación nos dijeron que los médicos van a tener una junta para definir la fecha de la cirugía, si se va a hacer o no”, dijo la mujer.

Doña Juana aguarda cirugía hace 2 años en IPS. Sus familiares están desesperados.



''Yo pue no soy hija de fulana o fulano, acá todo es por amiguismo. No hay igualdad de derechos'', expresa la mujer.



''Yo pue no soy hija de fulana o fulano, acá todo es por amiguismo. No hay igualdad de derechos'', expresa la mujer. La misma vive en la ciudad de Limpio.

Mercado comentó a Telefuturo que su calidad de vida se deteriora con el correr de los días. Explicó que requiere de dosis de morfina para dormir y que tiene problemas para respirar, ver y hablar.

La mujer lleva dos años recorriendo hospitales en busca de una respuesta, pero hasta el momento sigue sin poder someterse a una cirugía.

Tras darse a conocer su caso, el IPS prometió resolver la situación, pero la mujer debió encadenarse en el Hospital Central de la previsional para tener una nueva promesa.

La familia lleva años solventando millonarios gastos con la ayuda de vecinos y apelan a las autoridades sanitarias para poner fin al calvario.