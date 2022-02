Mujer aguarda respuesta de IPS por su cirugía desde hace dos años

Indicó que durante la mañana la junta médica de la previsional tendrá una reunión y al mediodía le prometieron una respuesta. De lo contrario, dijo que se encadenará frente a IPS hasta que atiendan su caso.

“Nosotros estamos sufriendo y mendigando por una salud digna, que es un derecho que a todos los paraguayos nos corresponde. Nosotros vivimos arrodillados ante esta gente que vive bien gracias a nosotros”, reprochó en contacto con Monumental 1080 AM.

El marido de Juana, Diego Varela, es aportante del IPS y la mujer lamenta la desatención y el trato desigual hacia los asegurados. La mujer comentó que los medicamentos para sobrellevar la enfermedad son costosos y cada mes gasta de G. 800.000 a G. 1.000.000.

“En el sector público me dicen que debo ir a Estados Unidos a operarme y cómo carajos me voy a ir. Es una vergüenza y para qué me voy a ir si mi marido está pagando IPS”, expresó.

Mercado comentó que durante la noche no puede dormir a causa de los intensos dolores que ya ni la medicación ayuda a calmar. La mujer requiere de dosis de morfina para dormir y tiene problemas para respirar, ver y hablar.

“Acá antes de cobrar tu primer sueldo ya te quitan IPS, pero cuando vamos a usar hay trabas porque soy Juana y no tengo el apellido ni el poder”, cuestionó.

El caso de Juana se dio a conocer tras el anuncio de que IPS realizará un trasplante de médula al pastor Emilio Abreu, amparado en un convenio con el Ministerio de Salud, a pesar de no estar asegurado en la previsional.