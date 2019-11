Titular de Aduanas habla de un boicot para reducir recaudaciones

Fernández reconoció que en el mes de octubre se registró una reducción en las recaudaciones de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), en comparación al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, informó que lo recaudado es cifra récord en el año, más de G. 965.378 millones.

Para el director de Aduanas existe un boicot por parte de los funcionarios, con el fin de impactar en las recaudaciones y, de esa manera, afectar a su gestión.

“En los últimos días, lo registrado en el Sistema Sofía no se corresponde con los movimientos. Los funcionarios que tienen contactos con empresas les piden que no depositen aún, que no tengan movimientos para hacer que el titular de Aduanas caiga”, acusó.

El titular de la DNA considera que la acción de los trabajadores de la institución se debe a la “cruzada contra la corrupción” que emprende su administración. Aseguró que no hay persecución y que las denuncias provienen de empresarios.

Asimismo, Julio Fernández informó que hay 72 sumarios, varios ya en instancia de la Función Pública, y también imputados. “Tuve la tentación de destituir a varios directores”, amenazó.

Fernández denunció que además de la carta abierta de los funcionarios, publicada en medios impresos, sus detractores quieren contratar a escrachadores y mandarlos a su domicilio. Dijo, además, que estos realizan lobby con parlamentarios.

“Hay funcionarios que pueden pagar solos un espacio servido en la prensa, que pueden financiar campañas políticas e incluso administrar clubes”, dijo.

Criticó que desde el 2014 y hasta el 2018 no registraron en el Sistema Sofía unos USD 670 millones, de un solo rubro y producto que ingresa desde los Estados Unidos. “¿Cómo es que no detectaron esto? ¿Dónde está ese dinero que se evadió?”, apuntó.

El directo informó igualmente que el próximo lunes arribarán al país funcionarios de los Estados Unidos, quienes están especializados en el control de integridad e investigación de actos de corrupción en instituciones aduaneras.

El pedido de destitución de Julio Fernández se da luego de que este haya expresado su postura contra la millonaria redistribución de multas entre los trabajadores aduaneros.