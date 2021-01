El ex senador y consejero de Yacyretá Emilio Tiky Cubas renunció a sus cargos en el Partido Colorado y habla de corrupción del Gobierno actual y complicidad de la ANR.

El ex consejero de Yacyretá Emilio Tiky Cubas Gusinky, sobrino de la senadora Mirtha Gusinky, emitió un comunicado este miércoles, en el cual expresa las razones de su renuncia a los cargos de protesorero de la Junta de Gobierno, de miembro de la Comisión Ejecutiva y de miembro titular de la ANR .

“Luego de más de 30 años de hacer política de manera ininterrumpida, convencido de que en la política las cosas, en vez de mejorar, empeoran, me doy cuenta que en la ANR muchos piensan de manera similar, pero nadie se anima a decirlo. Me doy cuenta que no cambiará nada, puesto que algunos dirigentes desde hace tiempo se benefician con esta situación y les va muy bien”, remarcó en una carta al presidente de la agrupación política, el diputado Pedro Alliana.

Asimismo, dijo que lastimosamente hoy el Partido Colorado no escucha a sus más de 2,5 millones de afiliados y que tampoco lo dirigen sus autoridades electas ni sus miembros de la Junta de Gobierno, menos aún los convencionales.

“Este no es el partido que uno quiere, mucho menos puede ser el partido que uno debe estar orgulloso de ser parte de su conducción. La reserva moral, social y política del partido está en las generaciones que vendrán, no en la nuestra, nosotros nos aplazamos como autoridad política, no supimos jugar a favor de la mayoría, jugamos a favor de unos muy pocos”, expresó.

Embed Todo tiene un ciclo. Yo gracias a Dios tengo la libertad de elegir donde Ya no quiero estar, elegir donde quiero es mucho más complicado. pic.twitter.com/jJwWySReMo — Emilio Cubas G (@TikyCubas) January 13, 2021

De igual manera, sostuvo que "el estado de podredumbre y corrupción reinante, más que nunca en este Gobierno”, les hace cómplices como autoridades por no hacer lo que hay que hacer, “con un silencio cómplice y coadyuvante, sosteniendo cada día peor las cosas”.

"La verdad, no veo otro camino en el futuro que el rechazo de la gente a casi todos los políticos, no solo a los colorados. Ojalá que esas generaciones que vendrán lleguen por sus luchas, sus convicciones y sus méritos, no por ser digitados, impuestos o financiados por más de los mismos", señaló.

Cubas indicó en su Twitter que todo tiene un ciclo y que gracias a Dios tiene la libertad de elegir donde ya no quiere estar.

"Donde se aprieta sale pus, hay una septicemia política en el país y en el partido. Nadie hace, dice o habla de estos temas, ciegos, sordos y mudos, realmente deleznable y lamentable", manifestó.

Finalmente, dijo que de ahora en más su compromiso será buscar la renovación de la clase política en casi todos los ámbitos y dar oportunidades a los que puedan generar esperanza y no lleven por los mismos caminos de siempre.

“En espera que nuestro partido vuelva al debate, vuelva a ser pilar de la sostenibilidad democrática, deje de blindar y ser cómplice de la espantosa corrupción reinante en todos los poderes, deje de apañar a esos muy pocos, para ser defensor de más de 2,6 millones de afiliados y de los intereses de más de 7 millones de paraguayos. Ojalá tenga fuerzas esa gran mayoría y pueda hacer la presión necesaria para que ello así sea”, sentenció.

Cubas se había desempeñado como senador entre los años 1993 y 1998. Durante la presidencia de Horacio Cartes fue nombrado como consejero de Yacyretá, con el solo título de bachiller y un multimillonario sueldo.