The Beatles: A 50 años de la foto de la portada de Abbey Road

Para festejar la efeméride, un grupo de imitadores de los Beatles llegó a la calle de Abbey Road en una réplica del psicodélico Rolls Royce de John Lennon para reproducir la imagen medio siglo después, todo un emblema de la cultura pop.

Fue tal el número de asistentes al evento que, durante la celebración, la Policía londinense se vio obligada a intervenir para permitir que el tráfico de la vía circulase con normalidad, ya que se trata de una calle muy transitada por vehículos.

"Tan solo tomó 10 minutos hacer las fotos y desde entonces esto se ha convertido en una locura", aseguró el experto británico de los Beatles Richard Porter en declaraciones a Efe.

Homenaje The Beatles.jpg Centenares de personas se congregaron en el icónico cruce de la capital británica para celebrar el 50 aniversario de la imagen tomada en agosto de 1969. Foto: EFE

Puede interesarte: Paul McCartney vuelve a cruzar Abbey Road para recordar a The Beatles

Según Porter, guía de una ruta por los sitios más emblemáticos de la banda en la capital británica, el paso de cebra de Abbey Road es uno de los lugares más fotografiados de Londres: "Cerca de 300.000 personas al año cruzan la calle, unas 1.000 al día".

Enfundados con camisetas de la famosa banda inglesa y a ritmo de canciones del grupo como Hey Jude o She Loves you, fans de los Beatles de diferentes edades y lugares del mundo les rindieron homenaje y compartieron anécdotas.

Catherine, una mujer estadounidense y admiradora de la banda señaló a Efe: "Me siento nostálgica al ver esto, ya que confirma la creencia que tuve desde el principio de que los Beatles fueron mucho más que solo un grupo de pop".

"Creo que ni ellos sabían lo muchísimo que iban a cambiar el mundo, ¿quién más recibe un homenaje así 50 años después? Ni siquiera Elvis", añadió.

Otra fan estadounidense del grupo, Jacqueline, aseguró: "La beatlemanía es una forma de vida".

Homenaje The Beatles 1.jpg Cada año, miles de turistas atraviesan el paso de cebra de Abbey Road con el objetivo de imitar una de las fotos más famosas de la historia. Foto: EFE

Abbey Road fue el undécimo álbum de estudio publicado por la agrupación, el 26 de septiembre de 1969 en el Reino Unido, cuyas canciones fueron grabadas en los famosos estudios situados en la misma calle que da nombre al disco.

Considerado como uno de los mejores álbumes de la banda y de la historia, Abbey Road fue realizado en los últimos años que estuvo activa.

A pesar de que se realizó cuando el cuarteto no pasaba por sus mejor momento, el álbum incluye algunos de sus temas más conocidos como: 'Come Together, Something o Here Comes The Sun.

"En un principio el disco no se iba llamar Abbey Road, se iba a llamar Everest, la marca de cigarros preferidos de Geoff Emerick, uno de los ingenieros de sonido de la banda", señaló Porter.

Homenaje The Beatles 2.jpg La policía londinense se vio obligada a intervenir para permitir que el tráfico de la vía circulase con normalidad. Foto: EFE

Sin embargo, la idea de realizar la portada del álbum en el monte entre China y Nepal fue descartada y se decidió llamar al disco de la misma forma que los estudios y la famosa calle, contando para el diseño de la carátula con el director artístico británico John Kosh, quien también ideó la imagen del álbum Let it Be en 1970.

Además de ser un emblema popular, la portada del disco genera hipótesis como la de la teoría conspiratoria, que asegura que Paul McCartney falleció en un accidente de coche en 1966 y fue sustituido por un doble.

Según Porter, hay "una teoría loca" que sugiere que la fotografía es una metáfora del entierro de McCartney, quien es el único de los cuatro que aparece descalzo en la imagen.

En la actualidad una cámara instalada en el barrio del norte de Londres permite ver por internet a los cientos de turistas y admiradores de la banda que cada día esperan impacientes para inmortalizar una foto en uno de los pasos de cebra más famosos del mundo.