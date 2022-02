“Hace bastante tiempo, cuando era joven lo solía ver (a Bogado Quevedo), así como en los acontecimientos familiares, pero él hace bastante que no está en Pedro Juan. A su madre sí la suelo encontrar. No tengo una relación estrecha con él, pero sí con su mamá que es una prima hermana”, reconoció Acevedo en contacto con NPY.

El gobernador amambaiense aseguró que hay muchos rumores sobre las personas que viven en la zona. No obstante, dijo que “muchas veces esta gente no aparece como narcotraficante, sino que aparece como empresario, estanciero u otra profesión”.

“Mientras la policía no le catalogue de esta forma es difícil decir que es narcotraficante. Son rumores que todos manejamos en Pedro Juan Caballero, pero yo no te puedo afirmar. No podemos comprobar eso hasta que la Justicia lo busque o pida su extradición. Hay mucha gente que trabaja mal en Paraguay, pero aparecen limpios”, reconoció.

La Policía no puede enfrentar al narcotráfico

Para el gobernador del Departamento de Amambay existe una total desconfianza hacia la Policía Nacional en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado.

“Con el caso de mi hija (asesinada el año pasado) se dieron casos que llaman la atención y muchas veces decimos que parece chiste. Yo estoy decepcionado con la Policía. En el caso de mi hija se manejó mal la situación desde un principio y eso ahora hace que la Fiscalía no pueda tomar acciones”, dijo.

Ronald Acevedo afirmó que la Policía Nacional “no tiene la más mínima condiciones de enfrentar al crimen organizado”.

“No tienen armas, municiones, patrulleras, inclusive se dice que los narcos les dan combustible a ellos. La falta de presupuesto, la falta de una política de estado como otros países adoptan. Esto explotó porque llegó a la capital, pero nosotros hace tiempo vivimos con eso”, aseguró.

El político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) señaló que le genera muchas dudas el hecho de que en el Brasil hay, a diario, resultados contra el crimen organizado, pero en el Paraguay no es así.

Con relación a la presencia del crimen organizado en la capital del país, Acevedo aseguró que los capos narcos migran hacia otros departamentos por temor a ser asesinados.

“Desde el año 2000 que esto comenzó a aumentar de forma considerable, pero el narcotráfico viene desde los años 80 con el cultivo de marihuana. Ahora mismo esto está en una situación que genera mucha violencia y muere gente inocente. Eso preocupa y a mí me tocó con mi hija”, remató.