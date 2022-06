Sojeros falsificaron títulos en complicidad con Indert y Poder Judicial, dice senador

Asimismo, aseguró que los colonos brasileños que ahora reclaman la instalación de los indígenas en el inmueble “falsifican documentos” para adueñarse de tierras, con el aval del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), que otorga los títulos. Mientras tanto, calificó de cómplices a los jueces y fiscales, quienes aprueban desalojar a los nativos.

"Esta comunidad (Ka'a Poty) fue traída nuevamente por el Indi a la propiedad de 1.364 hectáreas, que la compró en 1997, (y no hay) nada que discutir. Sobre esta propiedad aparecen 12 títulos mau, donde los jueces y fiscales solo hacen caso de estos títulos mau y desplazaron tres veces consecutivas a la comunidad Ka'a Poty", explicó al respecto Rodríguez.

Asimismo, relató que las propiedades en cuestión fueron registradas en el 2008 y que entre el 2013 y 2020 aparecieron los títulos falsificados. Señaló que el Indi accionó contra dichos documentos, pero la Fiscalía y los jueces hicieron caso omiso a la acción.

Por otra parte, el legislador manifestó que no tiene problema con ser desaforado y que mientras sea presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores no se volverá a tocar ningún centímetro de las tierras de los indígenas. "No me importa perder la vida ni el carguito de senador", expresó sobre el punto.

Seguidamente, brindó su versión respecto al incidente que protagonizó este martes al ser retenido por la turba de manifestantes en Itakyry, donde se lo vio levantando la mano sobre la cara de una abogada de nombre Michelle Bettancourt, quien representa a los productores sojeros.

"Yo no le tengo miedo. Yo no le toqué a la doctora, (una) mentirosa, inescrupulosa, mala, impía y malvada. Eso es lo que es la doctora Michelle Bettancourt. No le voy a dejar tranquila a esta doctora, que es la que capitanea el robo, el despojo a los pueblos de la zona del Alto Paraná", sentenció, añadiendo que los manifestantes hasta "lo amenazaron de muerte".

Miguel Kencho Rodríguez actualmente preside la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, por lo que se encuentra intermediando en el conflicto por las tierras de los nativos en Itakyry.

Este martes, al salir de la reunión entre varias autoridades del Indi, del Indert, de la comunidad Ka'a Poty y de la Iglesia Católica de la zona, fue retenido por un grupo de productores brasileños que reclamaban su posición sobre la reubicación de los indígenas, ínterin en el que mantuvo una discusión con la abogada Bettancourt.

La mujer le dijo que "no la respetó", a lo que él responde: “¿Vos pio creés que te tengo miedo, pelotuda?”. En ese momento, el senador aparentemente le tocó la cara a la abogada y luego se retiró del lugar escoltado por policías, mientras que ella le gritaba que presentaría una querella en su contra.

En la ocasión, el legislador fue tratado por los colonos brasileños de “bandido”, “sinvergüenza”, “izquierdista”, entre otros calificativos negativos, según se pudo observar en un video que fue difundido en la jornada.

En otras imágenes viralizadas del incidente se observa también cómo los manifestantes atacaron a una comitiva que se trasladaba por la zona para participar de la reunión. A los gritos de "fuera" y golpeando el vehículo, los productores, también liderados por la misma abogada, piden que las autoridades se retiren del lugar.

"Nosotros hacemos mucho más por el país que ustedes, usurpadores. Nosotros pagamos nuestros impuestos", se escucha decir a uno de los manifestantes brasileños.

Manifestantes atacan.mp4 Video: Gentileza

El pasado 25 de junio, los indígenas de Ka'a Poty, del pueblo Avá Guaraní, abandonaron la Plaza de Armas de Asunción, después de casi ocho meses, para regresar a Itakyry, Alto Paraná, tras dos desalojos que sufrieron antes.

Sin embargo, volvieron a encontrarse con un conflicto en el lugar, debido a que los sojeros de la zona denunciaron que se reubicaron en un sitio equivocado y hablan incluso de una invasión.