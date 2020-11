"Esta imagen para mí es la más fuerte de todas, más que la de los cuerpos abatidos anoche por la FTC. Les cuento lo que ve y recuerda una víctima de secuestro por el resto de su vida", comenzó su relato.

"Me hacían cargar una pesada mochila, decía mi tío, todos debíamos cargar una y la mía era probablemente la más pesada porque era la que llevaba todas las cosas del campamento, me tenían como su sirviente. Caminábamos todas las noches hasta el amanecer", recordó.

Siguió relatando, que su tío le había contado que uno de los secuestradores tenía una pequeña radio a pila con un cable largo atado a su antena. Por las mañanas arrojaba el cable bien alto por la rama de un árbol para captar señal y así escuchar las noticias del día y que sabían por la prensa lo que hacía la Policía Nacional.

Comentó además que su tío manifestó que a veces "comían bien", que cuando estaban cerca de alguna población comían pollo y hasta gaseosas, pero había días que estaban lejos y así le daban una cucharada de miel de abeja a la mañana y otra cucharada a la noche y era todo lo que consumían en el día.

"Te daban una botella de agua y con eso te tenías que manejar, no les gustaba ir a buscar agua. Si te dan una botella de agua nomás qué vas a hacer, te vas a bañar o vas a guardar para tomar? No me pude bañar en 40 días", contó Hans Lindstron, recordando los testimonios de su tío.

Por último, relató que cuando salían a algún camino, para cruzar primero cruzaba uno adelante y dejaba una huella, después todos tenían que cruzar pisando esa misma huella y el último se ponía una raqueta "tipo pyta jovái" por la bota para borrar la huella así nadie sabría cuántos cruzaban ni a donde.

El caso Lindstron

El ganadero Luis Alberto Lindstron fue secuestrado el 31 de julio del 2008 por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y fue liberado el 12 de septiembre del mismo año tras el pago de rescate de USD 130.000.

Posteriormente, el 31 de mayo 2013 el ganadero fue asesinado de 15 impactos de bala en la estancia Fortaleza 2, en la ciudad de Tacuatí, en el Departamento de San Pedro.

Lindstron había ido ese día hasta la estancia Paso Itá, propiedad de Marys Llorens, para trabajar. Cuando transitaba por un camino vecinal de Tacuatí Poty, fue atacado a tiros por soldados del grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quienes estaban escondidos en una zona boscosa.

Luego, ya herido y golpeado, quiso huir de ellos y consiguió salir de su camioneta, pero en ese momento los asesinos se acercaron y le remataron recibiendo un total de 15 balazos.

La camioneta recibió 65 impactos de balas de diferentes calibres; del lado del chofer 29 impactos y del lado del acompañante 36, lo que confirma que los asesinos eran más de tres.

El hermano del fallecido, Aníbal Lindstron, había dicho que las amenazas del grupo armado a su familia seguían siendo constantes, nunca terminaron. Sin embargo, aseguró que la Policía minimizaba dichas advertencias.