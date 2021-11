Simularon servicio de remolque para robar un auto en Asunción

Luego se dio cuenta que en el sitio había cámaras de seguridad y logró acceder a las imágenes del circuito cerrado. Su asombro fue mayor cuando observó que su rodado fue llevado a remolque por una camioneta de la cual descendieron dos hombres y dos mujeres.

“En principio pensé que la grúa llevó, tras revisar las cámaras me di cuenta que no fue así y me sorprendió. Llevaron con una barra de tiro. Al quitar la llave se bloquea el volante y no sé cómo hicieron para desbloquear”, dijo la víctima a Telefuturo.

El automóvil denunciado como robado es un Mercedes Benz color blanco, mientras que los delincuentes utilizaron una camioneta marca Isuzu tipo Dimax, sin chapa, para perpetrar el hecho.

El robo del vehículo se produjo la semana pasada en el barrio San Vicente de Asunción y hasta el momento no se tienen novedades sobre su paradero.