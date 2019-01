Aseguró que, como presidente de la República, Mario Abdo Benítez es “el gran elector”, por lo que el candidato del movimiento está en manos del jefe de Estado, informó el periodista de Última Hora Roberto Santander.

“Confío en la buena elección del líder (Mario Abdo). A mí me gustaría ser, pero si de repente la selección cae en un compañero como Calé Galaverna, sería el primero en acompañarlo”, sostuvo.

Contó que lo que le importa a Añetete es que quien se perfile como líder de la ANR tenga oportunidades reales de ganar, y que le dé la gobernabilidad necesaria al presidente para que termine su periodo de gobierno en un ambiente de estabilidad.

Explicó que, por su parte, no está condiciones para una competencia política de este porte. “Mi objetivo principal en este momento es culminar bien mi periodo como presidente del Congreso”, aseguró.

Lea más: Termina el año con seis nombres en danza para presidencia de ANR

“Creo que tengo pequeños méritos. He sido un hombre de partido, he sido siempre un luchador, a (Horacio) Cartes nunca lo enfrenté nacionalmente, reconozco que soy un líder regional, pero por lo menos tengo el antecedente de haber ganado en mi territorio, en mi feudo”, subrayó.

A Nicanor Duarte Frutos, otro posible candidato, lo calificó como un hombre curtido en el debate, con mucha trayectoria y con el dinero necesario para invertir en su candidatura.

Lea más: Nicanor reiteró que no será candidato a la Junta de ANR

Consideró que el dinero es importante y necesario para ser candidato, pero aclaró que el valor monetario no es siempre el determinante de la victoria. “Si hubiese sido determinante, Cartes jamás hubiese perdido unas internas partidarias”, agregó.

Ovelar no cree que el ex presidente de la República sea el candidato de la oposición. “Cartes es un winner, un ganador. En este escenario, no creo que se exponga”, sentenció.

Nota relacionada: Enrique Riera: "Honor Colorado está decidido a dar batalla"

También baraja la posibilidad de que el candidato de Honor Colorado sea el ex ministro de Educación y Ciencias Enrique Riera, aunque aclaró que está haciendo solo un pronóstico y puede ser errado.