Nicanor reiteró que no será candidato a la Junta de ANR

Mencionó que seguirá recorriendo el país ayudando a la gente necesitada, pero no haciendo proselitismo.

Sostuvo que la gente piensa que está en campaña porque siempre se muestra al lado de la gente.

“Lo he repetido varias veces, fui presidente (del partido) en dos ocasiones, nunca me preocupó la clientela política. Hoy porque yo acompaño la salud y la educación ya piensan que estoy haciendo proselitismo, entonces, debería quedarme atornillado en esta cómoda oficina y no trabajar con la gente, absolutamente está descartado, le he dicho al presidente de la República, en el coloradismo hay compañeros y compañeros que pueden disputar la presidencia”, sostuvo el ex presidente en entrevista con radio Monumental 1080.

Expresó que ninguna candidatura será exitosa si solo es producto de una aspiración personal de quien quiera postularse. Mencionó que toda candidatura debe ser producto de un gran consenso.

“Veremos quien construye adhesión y consenso. La posición del presidente va a ser importante, pero hay que trabajar, quien quiera ser candidato tiene que construir acuerdos fuertes y ganar la adhesión de otros sectores”, sostuvo.

Indicó que prefiere no hablar del caudal económico que debe tener un posible candidato a la Junta. No obstante, sostuvo que en la época en que se desempeñó como titular de la ANR, gastó junto a su equipo alrededor de G. 1.200 millones.

El titular de la binacional aclaró que va a estar trabajando en un proyecto partidario desde el oficialismo, con quien desee ser candidato a la Junta de la ANR.

“Estamos avanzando en acciones que tienen que ver con el apoyo a la educación, seguridad, y salud, no tengo ninguna intención de candidatarme”, expresó.

El nombre de Duarte Frutos comenzó a sonar fuertemente como uno de los posibles candidatos, pero el mismo se encargó en reiteradas oportunidades de desmentirlo.

El titular del Congreso, Silvio Ovelar, el senador Rodolfo Friedmann, y hasta su colega Juan Carlos Galaverna suenan como potables candidatos de Añetete.