Termina el año con seis nombres en danza para presidencia de ANR

Los aspirantes son integrantes de los dos grupos mayoritarios dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) cuyos nombres danzan en torno a la presidencia de la Junta de Gobierno. La división entre Colorado Añetete de Mario Abdo Benítez y su disidencia, Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, al parecer continuará por un buen tiempo y la próxima contienda se dará en las elecciones partidarias donde se buscará al sucesor del diputado Pedro Alliana, quien fue puesto en ese cargo por Cartes.

Entre los posibles candidatos se encuentran Juan Carlos Calé Galaverna (del oficialismo colorado) quien en varios medios de comunicación expresó su intención de ser presidente del partido.

El otro candidatos que surge dentro de Añetete es el presidente del Senado, Silvio Beto Ovelar.

El titular del Congreso Nacional aprovechó el festejo de su cumpleaños, hace dos semanas, para hacer un guiño a su candidatura a la presidencia del Partido Colorado.

Ovelar dejó entrever que solo espera la confirmación de su movimiento para lanzarse oficialmente a la carrera como candidato de Añetete a la Junta de Gobierno.

Durante su mensaje, Ovelar recordó el tiempo en que decidió apoyar la candidatura del actual mandatario a la Junta de Gobierno y de seguir a su lado pese a la derrota que sufrió Abdo Benítez frente al candidato de Cartes (Alliana).

Ala dura. Un sector del oficialismo del Partido Colorado, específicamente los considerados el “ala dura” de Añetete, baraja el nombre del senador Rodolfo Friedmann como uno de los candidatos a la presidencia del Partido Colorado.

Algunos legisladores alegan que Friedmann podría representar a los colorados, ya que polarizaría las elecciones con cualquier postulante que se presente por el movimiento Honor Colorado (HC) y, sobre todo, si se trata del propio ex presidente Cartes, atendiendo a la marcada diferencia entre ambos políticos colorados. La idea de este sector es polarizar la contienda colorada.

“Si se dan las condiciones ¿por qué no? Las candidaturas dependen de la coyuntura del momento. Hoy podés estar bien posicionado para ser candidato y en seis meses más no figurar en la lista de buena fe”, afirmó Friedmann a ÚH.

Disidencia colorada. En filas de Honor Colorado, está como posible postulante a la ANR, el mismísimo Cartes a quien la propia dirigencia pide que ocupe la cabeza del partido. “Yo no sé de cargos, no sé si me voy a lanzar o no me voy a lanzar (a la ANR), de lo que estoy seguro es de que no voy a dejar de venir a San Pedro”, dijo el ex mandatario en noviembre durante la convención de su movimiento.

Otro de los candidatos que surge es el senador Enrique Riera, sin embargo, varios referentes de Honor Colorado alegan que si Cartes ya no eligió a Riera como candidato de las internas coloradas porque prefirió a Santiago Peña, tienen dudas de que esta vez sí lo haga. Peña también suena como candidato.