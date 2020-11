"(Enrique) Riera se cree la quintaesencia de la virtud y él estuvo muy feliz en la pandemia porque podía jugar tenis single, él no sabe jugar en equipo. Por eso siempre se maneja de esta manera, como un mitã’i ha’eño, y no llega nunca a su objetivo", disparó este lunes el senador Silvio Ovelar, en referencia a las críticas de su colega Riera a la convención extraordinaria del Partido Colorado realizada este sábado.

Tras el acto de juramento de Luis Castiglioni como ministro de Industria y Comercio, el senador Ovelar señaló a la prensa que solo algunos senadores colorados quedaron insatisfechos con lo resuelto en la convención, que extendió el mandato del presidente del partido, Pedro Alliana, hasta el 2022.

En ese sentido, señaló que el "poderío" de la alianza entre el cartismo y el oficialismo quedó demostrado con los 816 convencionales, de más de 900 asistentes en la convención, que aprobaron las modificaciones del estatuto partidario. Aseguró que Riera "sigue con problemas de brújula".

"Convengamos algo: Los diputados, los gobernadores y los presidentes de seccionales fueron los grandes ganadores de esta convención. Nosotros los senadores lamentablemente jugamos de manera ambigua, pero se demostró el potencial. Voy a tomarte un ejemplo: ¿En Itapúa cómo terminaron los indicadores? El senador Afara en contra y los diputados y el gobernador Schmalko por mayoría abrumadora acompañaron las modificaciones", comentó Ovelar.

Al respecto, aseguró que la alianza es clave en miras a las elecciones, incluso si Honor Colorado y Colorado Añetete presentan candidatos propios a las internas, ya que esto significará unas elecciones pacíficas.

El objetivo de la ANR para las elecciones municipales debe ser el de volver a ganar en las principales ciudades, aseguró el senador, y recordó que en los últimos comicios los colorados perdieron la intendencia de Asunción, la de Encarnación, la de Caacupé, la de Salto del Guairá e incluso la de Ciudad del Este hoy está en poder de un opositor.

Finalmente, el legislador se refirió a los senadores colorados que estuvieron en desacuerdo con la alianza entre el oficialismo y el cartismo, como Lilian Samaniego, Juan Afara y Enrique Riera.

"Ellos deberían definir dónde están, si están con el gobierno, si están a medias, si están jugados o no (...) Yo si tengo un desacuerdo con Marito y los procedimientos, por una cuestión ética me retiro. Pero jugar así a las escondidas, si estamos o no estamos, creo que no es una cuestión muy prudente. En política o somos o no somos", aseguró.

Este lunes el senador Riera afirmó que lo resuelto en la convención extraordinaria está plagado de irregularidades y que la conducción de la ANR está llevando al partido "a la dictadura y a la llanura".