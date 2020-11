En otras cosas, denunció censura, falta de controles del Tribunal Partidario en los votos y que la lista de oradores fue invisible. Así también, el senador calificó de atraco la convención.

“Habilitaron un chat y nadie contestaba, pedí la palabra muchas veces y no me dejaron hablar y no solo a mí, sino que también a convencionales. No se podía ver la lista de oradores, no se podía controlar quién votaba”, detalló en radio Monumental 1080 AM.

El líder del movimiento Esperanza Republicana apuntó que el objetivo de prorrogar el mandato del diputado cartista, Pedro Alliana, al frente del Partido Colorado, es la de “no perder el poder sin competir”.

Embed ECOS DE UNA CONVENCIÓN "DEMOCRATICA", esta es la foto del chat "habilitado" para pedir la palabra, hacer denuncias y formular peticiones. Jamas respondieron. Vamos camino a una dictadura y a la llanura. No aprendieron la lección del 2.008. pic.twitter.com/anFuQfTO6U — Enrique Riera (@EnriqueRieraE) November 14, 2020

“Yo creo que esto lo tenía pensado hace mucho tiempo, no van a permitir que alguien le escupa en el asado”, aseveró. Alliana seguirá como presidente del Partido Colorado hasta el año 2022.

Siguió diciendo que “están quebrando la democracia representativa”, igualmente, vaticinó un camino hacia la dictadura y una posible llanura del mencionado partido político.

También lamentó que los colorados "no hayan aprendido la lección del 2008", cuando Fernando Lugo terminó ganando la presidencia con votos colorados y puso fin a una hegemonía de más de 60 años.

"Si creen que con las mismas figuras vamos a recibir el apoyo, están muy equivocados. Tengo la impresión de que el electorado va a castigar esto, ya había pasado en un momento", puntualizó.

La convención decidió la modificación del artículo 146, con lo cual las próximas elecciones de autoridades que ejercerán el gobierno del partido se realizarán en comicios simultáneos con las elecciones internas para elegir candidatos del partido para cargos nacionales y departamentales para el periodo 2023- 2028, conforme con el Código Electoral.

La votación dio por resultado 816 votos a favor de la modificación y 56 en contra. Unos 91 convencionales no respondieron a la votación.

El artículo que define la continuidad de Alliana y de los presidentes de las seccionales hasta diciembre del 2022 fue aprobado seguidamente con 784 votos a favor y 34 en contra.