Sequera pide disculpas al personal de blanco por sus declaraciones

El doctor Guillermo Sequera , director de Vigilancia de la Salud, en conversación con Radio Monumental 1080 AM pidió disculpas a todo el personal de blanco, luego de haber dicho este miércoles que a veces los médicos de guardia no saben que en la farmacia de su hospital hay el medicamento y le pide en la receta al paciente, "por una mala comunicación interna y tal vez acostumbrados a que nunca hubo".

"A veces no sabés lo que hay y no hay y les das la receta a la mañana temprano a todos los pacientes, para que vean en la farmacia del hospital o fuera, esas son situaciones prácticamente normales en nuestro país, no hay insumos, dentro de ese contexto se dio ese comentario que no fue oportuno, la gente está muy sensible con el tema y pido disculpas", expresó el funcionario.

Afirmó que fue "poco oportuno y equivocado" ese ejemplo y dijo que lo que menos pueden hacer es pelear ahora y pidió unidad al personal de blanco.

"Mi ejemplo no fue oportuno, me equivoqué, a mirar adelante y si faltan medicamentos siempre hay que reclamar y denunciar, también si estamos comprando medicamentos que dice 'solamente para el Ministerio de Salud o IPS'. Hay que denunciar. Ya basta, esto es una práctica mafiosa ya antigua, estamos en un momento crítico, es hora de una reforma del sistema de salud, es insostenible, no da más", agregó.

Aseguró que no hay insumos ni medicamentos y que se están consiguiendo de a poco, se está trabajando en eso.

"Superamos todo lo que es el equipo de protección individual, eso fue en su momento la necesidad del año pasado, hoy hay muchísimo, pero hoy la necesidad de Midazolam, Omeprazol, faltan, y no puede ser eso, hay que hacer las denuncias, no naturalicemos esto", añadió.

Próximas medidas para frentar contagios

Sequera señaló que hay regiones o municipios del país que están igual o peor que el Departamento de Alto Paraná y que se deben "tomar medidas" para frenar los contagios de Covid-19.

Explicó que las fiestas deben durar solo cuatro horas como dice el decreto vigente. Si esto se cumple, así como la prohibición de las aglomeraciones de personas, la cantidad de casos bajará. Además dijo que en Alto Paraná probablemente las clases vuelvan a ser todas virtuales, hasta bajar el nivel de los contagios del coronavirus.

Por último contó que el viernes pasado enviaron cerca de 500 muestras al Brasil para realizar la tipificación y que probablemente la semana que viene tendrán los resultados que confirmarán o descartarán si la variante brasileña del coronavirus ya circula en Paraguay.

Polémicas declaraciones

La Asociación Paraguaya de Enfermería repudió las declaraciones del doctor Guillermo Sequera y exigió una disculpa pública.

''Las enfermeras/os de todo el país estamos cuidando con nuestras vidas de todo el pueblo paraguayo. No aceptaremos ser tratados de ladrones'', habían manifestado.

Los funcionarios del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) se manifestaron este miércoles para exigir la provisión de medicamentos por parte del Ministerio de Salud, especialmente para los paciente graves internados por Covid-19.

En ese sentido, los profesionales se solidarizaron con los familiares, quienes tienen un gasto diario de G. 3 millones en promedio para la compra de los medicamentos que faltan en el sector público.

El Ineram y el Hospital Nacional de Itauguá están colapsados en capital, mientras que en todo el Departamento de Alto Paraná no se cuenta con camas disponibles para pacientes que requieren de Terapia Intensiva.

La cantidad de contagios de Covid-19 sube cada día y se ha sumado el aumento de los internados en centros asistenciales. El reporte diario del Ministerio de Salud Pública dio a conocer 1.103 hospitalizados a causa del virus. De esta cantidad, 270 se encuentran en Terapia Intensiva.