Senadores de Honor Colorado visitan a policía condenado

“Hay algo muy claro, que toda la ciudadanía vio, no hubo premeditación, no hubo dolo, no hubo intención”, dijo Zacarías Irún a la 780 AM este miércoles al ingresar a la Agrupación Especializada.

Defendió a Benito Sanabria sosteniendo que él estaba cumpliendo con su labor al proteger la sede parlamentaria.

“A las fuerzas públicas, siempre y cuando actúen dentro del marco legal, hay que darles garantías”, refirió Javier Zacarías Irún.

Informó que la visita es para conversar con el suboficial, expresarle el apoyo de la bancada, garantizarle que no le faltará nada a su familia y asesorarle para la apelación que presentará su defensa legal contra la sentencia.

“Aparentemente, cuando se trata de un parlamentario, se procede de una manera, pero cuando es un ciudadano paraguayo que pide justicia y que se hagan las cosas como corresponde, se actúa de otra manera”, criticó el esteño.

Manifestó, además, que el temor es que a partir de este caso los policías dejen de cumplir con su labor “si más adelante, por injerencia política, le espera una alta condena”, manifestó.

Aclaró, por otro lado, que no están de acuerdo con la violencia ni con el atropello que se cometió contra la sede del Parlamento Nacional el 31 de marzo del 2017.

Por su parte, el diputado Édgar Acosta, en la sesión ordinaria de este miércoles de la Cámara Baja, cuestionó que pueda existir una justicia selectiva.

Acosta explicó que él no inició ningún proceso contra el uniformado y que en el juicio se limitó a prestar su declaración por requerimiento de la Justicia.