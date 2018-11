Senadora Bajac se desentiende de situación en Concepción

Bajac alegó, en entrevista con Monumental 1080 AM, que no le corresponde opinar sobre el tema desde el poder del Estado que ocupa.

“Yo no sé nada, excepto lo que se dice en los diarios, pero no me voy a dejar llevar por ello. No leí los expedientes, porque no me corresponde, estoy en el Poder Legislativo y no en el Poder Judicial, solo hago mi trabajo desde donde me corresponde”, dijo.

Insistió en que no es juez ni fiscal, por lo que no puede opinar. “No importa nuestra opinión ni lo que pensemos, dejemos que la Justicia actúe y, si el intendente de Concepción es inocente, que demuestre”, añadió.

Consultada sobre su postura, la senadora dijo que, pese a su rol político, ella no está obligada a hablar sin saber toda la verdad. “No quiero lanzarme a decir lo que opine o defina. Hay indicios de que hubo varias irregularidades y, si es cierto, no nos corresponde –como senadores- opinar”, insistió.

Señaló, además, que está a favor de las movilizaciones, siempre que sean pacíficas y consideró que es bueno que el pueblo pida cuentas sin utilizar la violencia.

Movilizaciones en Concepción

Los pobladores de Concepción se manifiestan hace más de 20 días en la ciudad, exigiendo la renuncia del intendente Alejandro Tati Urbieta, quien se encuentra con arresto domiciliario desde la semana pasada, tras ser imputado por lesión de confianza, apropiación y desacato.

El jefe comunal cuenta con varias denuncias en su contra, una de ellas relacionada con la supuesta venta fraudulenta del puerto municipal a la firma TLP SA (Terminales y Logística Portuaria SA), un inmueble de 6,2 hectáreas enajenado por USD 700.000, a espaldas del pueblo.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del jueves de la semana pasada también se habló sobre el tema y se vivió cierta tensión. En esa ocasión, la senadora Blanca Ovelar, oriunda de Concepción, manifestó su apoyo a los ciudadanos que se movilizan.

En contrapartida, la senadora María Eugenia Bajac, también de Concepción, se inclinó por Tati Urbieta y calificó a las movilizaciones de destructivas y violentas.

Bajac manifestó que respeta la opinión de su colega y aclaró que también puede diferir con ella en otros temas.