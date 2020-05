Senado sanciona a ministro Eduardo Petta con voto censura

Con el voto de censura, los senadores decidieron dar una sanción política a Petta, retirándole la confianza desde el organismo legislativo. La resolución de la Cámara Alta también significa un fuerte mensaje al Ejecutivo, sugiriendo la destitución del secretario de Estado.

En medio de la pandemia del Covid-19, se reavivó la posición contra la gestión de Petta y sobre el manejo de la educación ante la crítica situación del país.

Varios senadores cuestionan las medidas que se implementaron, como clases virtuales y la efectividad para desarrollar la enseñanza en sectores más vulnerables.

Además de las críticas por el condicionamiento de los kits de alimentos a cambio de entregar las tareas escolares.

"Esta posición no es sobre la persona, sino sobre la gestión y los resultados que esperamos como país, en el área educativa", dijo el senador de Patria Querida Stephan Rasmussen.

Mientras que la senadora colorada Blanca Ovelar consideró que el sistema educativo se debe construir de forma conjunta, pero el titular del MEC no asume tal necesidad. "El virus más letal es el individualismo. Hay que construir juntos. El sistema educativo no es independiente del sistema social", refirió.

Por el Frente Guasu, Esperanza Martínez insistió con la falta de idoneidad de Petta en el cargo, mientras que Carlos Filizzola dijo que no se puede mantener en la función pública a personas que mantienen una linea autoritaria, soberbia y discriminatoria.

La semana pasada, Petta fue interpelado por el Senado en una exposición que duró más de 11 horas. En aquella ocasión el ministro consideró que existe una campaña de desprestigio en su contra, con tinte político.

En vísperas del tratamiento del voto de censura, Petta dijo que el amor debe reflejarse en la tarea de los docentes y de toda la comunidad educativa para no ser un año perdido.

“Vamos a lograr. Muchas críticas sobre por qué cerramos las escuelas hasta fin de año”, expresó, al tiempo de mencionar que países vecinos están valorando lo que hizo Paraguay en materia educativa, preservando la vida.

Durante el estudio, Eduardo Petta se pronunció a través de su cuenta personal en Twitter y cuestionó que tras 11 horas de interpelación solo algunos hayan escuchado sus explicaciones.

Al respecto, refirió que el ex ministro de Educación Enrique Riera "no estuvo atento cuando le corregí que su ejecución presupuestaria fue del 6,6% y no del 66%, como volvió a mentir hoy", apuntó.