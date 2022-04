Senado convoca a titular del BCP por responder con informes tachados sobre Cartes

“En mesa directiva decidimos convocar al presidente José Cantero y al directorio del BCP ante el pleno del Senado para que expliquen por qué envían como respuesta documentos tachados, incluso en casos con sentencias. Entendemos que no son informaciones sensibles y deberían ser documentos públicos”, expresó el senador Jorge Querey .

Asimismo, señaló que se tiene que ser claro y preciso sobre la documentación y que el caso de la financiera Ara incluso ya tiene personas condenadas. “¿Cuál es el secreto? Sencillo, tiene nombres y firmas de quienes, cuanto menos, cometieron irregularidad grave”, sostuvo.

La Cámara de Senadores había solicitado respuestas a la banca matriz sobre algunas cuestiones del ex presidente de la República Horacio Cartes, como ser si se encuentra habilitado por el BCP para actuar como prestamista en el mercado crediticio paraguayo y si el Banco Basa, que es de su propiedad, cumple con las condiciones contra el lavado de dinero.

La iniciativa se dio tras las denuncias realizadas por el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio ante el Congreso Nacional. También saltaron préstamos realizados por el ex mandatario aparentemente por fuera del sistema financiero a políticos, como Erico Galeano, quien reveló una transferencia de USD 2.250.000 al ex mandatario en concepto de préstamo.

No obstante, la respuesta del BCP fue presentada con tachaduras, como ya sucedió en el caso de Ramón González Daher, por lo que el senador Jorge Querey había señalado la posibilidad de plantear la interpelación para Cantero.

En el caso de Ramón González Daher, se había pedido el dictamen y la justificación de pago de USD 4 millones en certificado de ahorro (CDA) al empresario.

“Por ejemplo, los certificados de depósito de ahorro (CDA) que tenía Ramón González Daher eran en guaraníes, pero fueron devueltos en dólares. Por ley esto, cuanto menos, sería una irregularidad grave”, remarcó el parlamentario Querey en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, dijo que el ex director Carlos Fernández Valdovinos y los miembros del directorio Rafael Lara Valenzuela, Roland Holst Wenninger, Ernesto Velázquez Argaña y Carlos Carvallo Spalding fueron los que firmaron el certificado y causalmente ahora están en la banca privada.

“Esta respuesta me permite decir que lo que se hace al tachar es que estarían protegiendo los alcances de una resolución ilegal. Entonces, le damos un espacio para que expliquen ante el pleno, pero sí se confirma lo que nuestros abogados sospechan, remitiremos el caso a la Fiscalía”, adelantó.

Finalmente, aseguró que este tipo de respuesta se conoce como encubrimiento y que llama la atención que sea la respuesta sobre temas críticos y un manejo premeditado en esconder información.