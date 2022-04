La Comisión Bicameral había solicitado respuestas a la banca matriz sobre el ex presidente de la República Horacio Cartes, entre otras cosas, si estaba habilitado por el BCP para actuar como prestamista en el mercado crediticio paraguayo y si Banco Basa, que es de su propiedad, cumple con condiciones contra el lavado de dinero.

El senador Gilberto Antonio Apuril, del Partido Hagamos (PH), fue quien propuso el proyecto de resolución a la bicameral en una sesión ordinaria el 16 de febrero pasado.

El proyectista dijo, en una comunicación con Última Hora, que la respuesta del Banco Central del Paraguay no tiene calificación.

"Yo, realmente, no tengo forma de calificar. Estoy muy sorprendido de la forma en la que respondió el Banco Central del Paraguay. Básicamente, la actitud fue no querer responder absolutamente nada. Lo hace a través de 80 a 90 páginas de textos tachados", señaló el legislador.

Desirée Masi, por su parte, expresó en las redes sociales que se trata de una "joda" con un hashtag.

Nuestro medio accedió a la documentación remitida en PDF por el BCP, que contiene 281 páginas en total, de las cuales 145 páginas son informes del BCP y el resto anexos.

En las imágenes que compartió la senadora del PDP en Twitter se observan páginas con contenidos totalmente ocultos, con el texto todo tachado.

"Si realmente no querían haber respondido, podían enviar una sola hoja diciendo que no pueden responder o que no quieren hacerlo o que no lo van hacer y ahorran papel", agregó al respecto Apuril.

El Senado solicitó el jueves que la Asesoría Jurídica Constitucional que tiene a su disposición el presidente de la Cámara Alta, Óscar Cachito Salomón, que se estudie la posibilidad de elaborar un dictamen para saber si la contestación tiene procedencia o no. Se espera que la mesa directiva del Senado trate el tema este lunes.

"En este caso, ese pedido se hizo en época de la Comisión Permanente. Es decir, ambas cámaras del Congreso aprobaron ese pedido de informe, ambas le han interrogado y queremos saber por qué el Banco Central no le puede responder", explicó.

El parlamentario de Hagamos remarcó que se entiende que la información tenga una naturaleza sensible, pero enfatizó que hay mecanismos para realizar este tipo de respuestas, como los que hace la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a través de sobres lacrados que tienen sus condiciones.

Incluso, cuestionó que la documentación incluya un link para acceder a la respuesta y que tampoco tenga la información solicitada.

Se trata de una página donde se puede buscar a los prestamistas habilitados, pero en la búsqueda no aparece Cartes.

"Bajo ese cuidado de la información sensible se pudo haber hecho perfectamente la respuesta, pero el Banco Central del Paraguay decidió no hacerlo y hasta consideraría que desafía un poco o hay una suerte de tenor de desaire en la forma que responde", concluyó.

Un informe de Seprelad sobre el diputado Erico Galeano reveló una transferencia de USD 2.250.000 a Horacio Cartes. El legislador manifestó después que se trata de la devolución de un préstamo que realizó del ex mandatario.

Arnaldo Giuzzio, destituido hace un mes del cargo de ministro del Interior por supuestos vínculos con un narco, a su vez presentó informes a la Fiscalía sobre la situación patrimonial del banco Basa, donde aparece un monto de G. 330.000 millones a nombre de la hermana del ex presidente.

Según el ex fiscal, dicho monto fue un préstamo personal a Sarah Cartes, quien coincidentemente se constituyó después en la propietaria del 91% de las acciones de la entidad bancaria.