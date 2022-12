Ferreiro tras absolución: "No es fácil someterse a la Justicia paraguaya"

El ex intendente de Asunción Mario Ferreiro.

Evidentemente emocionado, Mario Ferreiro celebró la decisión del Tribunal de Sentencia que lo absolvió tras concluir que no existió daño patrimonial ni tráfico de influencias en el caso conocido como Asado de Fin de Semana.

“Agradezco porque sufrimos, pasamos mal, los bancos me cerraron mi cuenta tras ser imputado. Se suele decir que la imputación no produce agravio, pero casi ser un paria. No es fácil someterse a la justicia en Paraguay. Pero también es bueno demostrar la inocencia”, dijo.

Por otro lado, el ex político dio a entender que debió enfrentar el proceso debido a una persecución política como consecuencia de enfrentarse a quienes tienen el poder.

“A quienes piensan entrar al mundo de la política les digo: Estar en política es duro y muchos son perseguidos por osar discutir el poder a los que lo tiñen hace año. Me voy en paz a disfrutar de mi familia”, subrayó.

Apriete

El abogado Guillermo Ferreiro aseguró que la causa fue “un apriete” por el que se buscó sacar de la intendencia a Mario Ferreiro.

“Toda la fundamentación del Tribunal fue una paliza al Ministerio Público. Le dijeron que no demostraron nada. La Fiscalía es un garrote de la delincuencia en este país”, aseguró.

Ferreiro cuestionó que el Ministerio Público haya realizado un proceso basado en una supuesta captura de pantalla de un chat “que nunca existió”.

Las magistradas llegaron a la conclusión de que no hubo lesión de confianza de parte de Ferreiro en la Comuna de la capital y por unanimidad absolvieron al ex jefe comunal, como así también a Marcelo Mancuello, Víctor Ocampos, Fernando Ferreiro y Roberto Ferreiro.

Mario Ferreiro había renunciado a su cargo como intendente de Asunción en diciembre del 2019, acorralado luego de descubrirse supuestamente una situación de caja paralela durante su administración.