Sedeco abrirá sumario contra Bancard por falla en su sistema

"Los clientes no pudieron concretar sus compras. El sistema se vio colapsado y las personas quisieron utilizar no solamente sus tarjetas de crédito, si no sus otros servicios de pago que están a cargo de ellos y no hubo ningún pronunciamiento con relación a que el sistema podía tener una falla o cualquier tipo de inconveniente”, manifestó Estigarribia.

El titular de la Sedeco indicó que no tuvieron ninguna explicación razonable con relación a la falla. Señaló que esperan el descargo de la empresa una vez reciban la notificación del sumario administrativo y cuando eso ocurra, podrán analizar si es razonable o no lo que sus representantes exponen.

Estigarribia aseguró que este fin de semana se infringió la ley de defensa del consumidor, ya que la calidad del servicio y el trato a los consumidores se vio afectado, debido a que muchos clientes debieron abandonar sus compras y artículos de primera necesidad por la falla del sistema. Además, otros no pudieron realizar el pago de sus cuentas y esto afectó de sobremanera los derechos del consumidor.

La Sedeco recordó que esta no es la primera sanción que Bancard recibe. En el año 2020 también se abrió un sumario en contra de ellos por los mismos inconvenientes registrados el fin de semana pasado, lo cual generó un caos entre los usuarios de sus servicios.

La red Infonet de Bancard presentó este domingo último intermitencias y muchos usuarios reportaron inconvenientes con los pagos electrónicos durante la mañana de este domingo.

Desde Bancard comunicaron que los problemas “ya fueron superados” y todos los servicios se encuentran funcionando normalmente. “Agradecemos la comprensión de nuestros clientes y comercios adheridos”, finaliza el comunicado emitido el fin de semana pasado.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky, se pronunció al respecto y sostuvo que Bancard debería comunicar a los consumidores cuál fue el inconveniente.

“Bancard debería comunicar a los consumidores, a quienes todos nos debemos, qué es lo que pasó. No vimos nada de eso”, reclamó.

Varios internautas señalaron que no es el primer fin de semana que se registran fallos en el sistema de pagos electrónicos por lo cual solicitaron una intervención por parte de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco).