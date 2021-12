Se podrá optar qué vacuna aplicarse como primera y tercera dosis

Asimismo, señaló que hay cambios respecto a la aplicación de terceras dosis y que se deben a publicaciones y debates técnicos que se vienen dando.

No se tendrá en cuenta terminación de número de cédula para la aplicación de ninguna de las dosis y para las embarazas de 12 semanas en adelante se prevé el uso de Moderna y Pfizer, como también Coronavac.

En ese sentido, detalló que las personas que recibieron Coronavac, Covaxin, Sinopharm, Hayat Vac, Pfizer, AstraZeneca o Sputnik-V, podrán recibir Pfizer o AstraZeneca, mientras que Moderna se prioriza para inmunosuprimidos.

Lea más: Eventos sociales ya pueden tener aforo del 100%, pero con vacunación y test

El cambio se da en que anteriormente todas las personas que recibieron las dosis con el virus inactivado recibían AstraZeneca como tercera dosis, cuya combinación está demostrada es más efectiva. Sin embargo, los que recibieron Pfizer podrán ahora aplicarse la misma dosis como tercera.

Los que recibieron Moderna podrán optar por Pfizer o AstraZeneca como tercera dosis para completar el esquema completo y aquellos que se aplicaron Janssen podrán optar por Pfizer o Moderna.

“Es una situación que nos permite por la evidencia que está surgiendo en el mundo y por la disponibilidad de dosis”, remarcó Castro.

Entérese más: Salud Pública reporta cuatro fallecidos y 58 nuevos contagios

Para segundas dosis, se mantendrán los intervalos desde la primera aplicación, que es de tres semanas para Pfizer y cuatro semanas para las demás plataformas.

Rechazo a la vacuna

El profesional explicó que durante las jornadas de vacunación casa por casa un número importante de ciudadanos, unas 1.119 personas, optaron por no vacunarse y que, de estos, el 60% dijo que no creía en el beneficio de la vacuna, aunque no vieron como un peligro la misma.

Castro manifestó que la decisión no se da por temor a la vacuna, sino porque la situación epidemiológica en donde se encuentran estas personas no se tiene un aumento de casos o un peligro inminente.

Sobre el punto, dijo que no hace falta que se instale una epidemia para que vayan a vacunarse y que es una situación de hábito, ya que las vacunas son efectivas para todas las personas y edades.

Situación epidemiológica

La directora de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, informó que desde el 1 de diciembre se tiene un promedio de 100 internados por Covid-19 y el promedio en Terapia Intensiva es de 50.

De igual manera, detalló que el promedio de los fallecidos es de 15 personas por semana y que el mayor número de hospitalizados se tiene en Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa.

Entre otras cosas, mencionó que Ciudad del Este, Caaguazú y Canindeyú se encuentran con aumentos sostenidos de casos y que preocupa, ya que en el 76% de los casos en el Departamento de Caaguazú las personas no están vacunadas y en Canindeyú un 62%.

Sobre el mapa de transmisibilidad por ciudades, agregó que hay siete distritos en cuatro departamentos que se encuentran en el nivel 2 de transmisión comunitaria, que son Alto Paraná, Canindeyú, Misiones y San Pedro y que la ciudad de Nueva Esperanza se encuentra en el nivel 3, siendo el nivel 4 el más alto.