Este viernes el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, manifestó en comunicación con radio Monumental 1080 AM que hay una alta probabilidad de que retornen a las aulas el próximo año.

"Acá tenemos que aprender de cómo están haciendo otros países, ver cómo nos va", afirmó.

Acotó que en cada región del mundo se están implementado técnicas diferentes de clases presenciales en modo Covid-19.

"Cada uno está generando su experiencia. Nosotros tenemos este tiempo para ir observando los errores y aciertos de otros países. Todo dependerá de la situación epidemiológica", recalcó al respecto.

En este sentido, el epidemiólogo añadió que no se puede estar al pendiente de la vacuna contra el virus.

"Las vacunas para los virus respiratorios no son muy buenos. No nos ilusionemos mucho con la vacuna. No es la herramienta más complementaria, como lo es el lavado de manos", aseveró.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso en abril que las clases por el resto del 2020 sean de manera virtual, en el marco de la pandemia del coronavirus. Esta modalidad ocasionó dificultades en varios estudiantes, que no contaban con la tecnología requerida.

En las instituciones educativas se implementó además la entrega de kits y alimentos escolares.