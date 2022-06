Saltan dudosas transferencias de Cartes a un leal de Bachi Núñez

Según la compilación de datos de transferencias nacionales remitidas por Horacio Cartes de 2019 a 2021, Luis Rafael De los Ríos Velázquez recibió en transferencias USD 800.000. De los Ríos Velázquez fue secretario general del diputado Basilio Bachi Núñez durante su mandato frente a la intendencia de Villa Hayes, del 2010 a 2015.

Basilio Núñez es líder de la bancada del movimiento político del ex presidente Cartes en la Cámara de Diputados; movimiento interno del Partido Colorado, Honor Colorado.

Ríos negó en aquel momento la propiedad del inmueble a su nombre, pero en sus DDJJ de bienes posteriores figura un importante predio en Villa Hayes por un valor de G. 187.306.224.000 entre construcción y valor del terreno (USD 33.6 millones al tipo de cambio G. 5.571 al 31 de diciembre de 2017).

En sus DDJJ de impuesto IVA, Luis de los Ríos no declara estos ingresos provenientes del ex presidente Horacio Cartes, situación que podría conducir a la dificultad de justificar el dinero, como también la finalidad de las transferencias.

PRÉSTAMOS. El ex presidente Horacio Cartes justificó el incremento de su patrimonio con movimientos de fuertes sumas de dinero a través de préstamos personales a sus propias empresas y a otras, donde la titularidad es de su hermana, Sarah Cartes, y de sus allegados.

Las deudas que embargan hasta por el 1.000% sus propias firmas no se justifican con los ingresos. Y llamativos préstamos por la totalidad del capital en empresas que no son de su propiedad, pero sí de su entorno familiar.

De acuerdo con declaraciones juradas del 2013 al 2018, como prestamista informal, el ex mandatario experimentó el aumento de sus ingresos con deudas a cobrar por G. 1.728 billones. En el documento entregado por Cartes a la Contraloría General de la República, se encuentra una larga lista de obligaciones a percibir que comprometen a sus propias empresas, sin un plan de pagos de retorno y en modalidad a la vista.

Entre las operaciones salta que María Sarah Cartes realizó un préstamo de su hermano, por un monto de G. 330.000 millones, cifra similar a las acciones que esta tiene en el banco Basa, que ascienden a G. 356.850 millones, suma que la convierte a su vez, en dueña del 91,1% de la entidad bancaria, según memoria del Banco Basa de 2020, disponible en la web de la entidad.

CERCANOS. En esta misma línea se encuentra la empresa Campos e Invernada SA, donde el senador Sergio Godoy Codas declaró que cuenta con acciones por montos idénticos a los de su deuda con Cartes.

El legislador, en el 2018, registró en su declaración jurada acciones de la firma por un valor de G. 22.000 millones, y en 2020 por G. 26.939 millones, mismos montos que se encuentran en las cuentas a cobrar por Horacio Cartes, consignadas a nombre de la empresa Campos e Invernada SA en el 2014. Contando como antecedente que Godoy confirmó que poseía deudas con Cartes para su emprendimiento ganadero ya en el 2009.

Asimismo, el diputado Erico Galeano realizó transferencias por USD 2.500.000 a favor de Cartes, en el mismo concepto de prestamista. El político —según sus propias declaraciones— reintegró este monto al ex mandatario en concepto de un préstamo personal.

LAS CIFRAS. En el año 2013, Cartes otorgó préstamos por G. 299.287.881.331. En el 2014 alcanzó bajo ese rubro activos a cobrar por G. 350.387.709.916, para finalmente aumentar considerablemente sus números hasta G. 1.728.512.081.596. La mayoría con operaciones a la vista y sin plazos, según su consignación de datos en las DDJJ.

“Cualquier cuestión polémica que exista con respecto a los aportes o adelantos de aportes de capital o préstamos particulares que haya dado de manera absolutamente circunstancial no habitual se encuentra justificada tributariamente, también ante toda la legislación del Banco Central, no existe absolutamente nada que se pueda poner en tela de juicio sobre esas operaciones”, manifestó al respecto el representante legal del ex presidente Pedro Ovelar.

Estos y más datos son expuestos en el informe de inteligencia de la Seprelad en poder de la Fiscalía, que vincula a Cartes a un esquema de lavado de dinero, producto del contrabando de cigarrillos.

Bachi, uno de los principales candidatos

El actual diputado Basilio Bachi Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Baja, es uno de los principales candidatos de dicho movimiento a la senaduría. El cuestionado parlamentario, quien fungió de secretario político de la Presidencia de la República durante el gobierno de Horacio Cartes, constantemente hace alarde de su amistad con el ex mandatario y sale al paso de los cuestionamientos hacia su sector. Núñez fue denunciado ante el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Siendo jefe comunal, se vio involucrado en un faltante de G. 6.000 millones, al que fue vinculado todo el clan.