En la audiencia preliminar realizada este martes en el Palacio de Justicia de Concepción , la fiscala de Delitos Económicos, Yolanda Portillo, y el juez de Garantías, Eduardo Agüero, dieron una salida procesal a Héctor Romero, ex presidente de la Asociación de Funcionarios de la Gobernación de Concepción, quien se había apoderado de G. 200 millones de fondos públicos para la realización de obras públicas en diferentes comunidades rurales.

Romero aceptó que cometió el delito y se comprometió a devolver G. 12 millones en cuotas de G. 1 millón.

“Así todo es fácil, se roba G. 200 millones y devuelve G. 12 millones en plazo de un año”, manifestó Alsimio Casco, denunciante del hecho. Lamentó que el caso no se haya elevado a juicio oral y que no se le involucrara al ex gobernador y actual diputado, Luis Urbieta, a quien lo considera como el principal responsable del desfalco.

La fiscala Portillo lo había imputado tras analizar evidencias contra el joven. Sin embargo, sostuvo que los peritos informaron que varias de las obras fueron ejecutadas y que se ajusta al pedido de la defensa de la suspensión del proceso penal a prueba.

La condena suspendida es de 2 años con pago de G. 12.000.000 en cuotas de G. 1.000.000. El juez Agüero aceptó la salida procesal.

El 28 de diciembre de 2017, en plena época electoral, el joven había recibido un cheque (N° 01268502) de Gs. 200.200.000 que fue efectivizado por la misma persona esa misma fecha en la sucursal del Banco Nacional de Fomento.

El dinero debería usarse para obras de excavaciones, enripiados y perfilados de suelos en una determinada comunidad. En la rendición de cuentas, la Fiscalía detectó dos facturas falsificadas que determina en su acta de imputación.