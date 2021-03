Sacerdote apela a la solidaridad para llevar almuerzo y abrigos en hospitales

En ese sentido, explicó que desean preparar tallarín de pollo para entregar este sábado al mediodía en ambos centros asistenciales, por lo que apela a la ciudadanía para la colaboración de pollo, verduras, salsa de tomate, fideo tallarín, banjejas y cubiertos desechables.

Además manifestó que también necesitan las donaciones de frazadas y abrigos para estas personas que realmente están necesitando.

"Este sábado llevamos el plato de comida y vamos hacer un sondeo para ver las necesidades que tienen estas personas y a partir de ahí como parroquia para ayudarles constanmente", expresó en conversación con Última Hora.

El religioso manifestó que si alguna persona "siente en su corazón el deseo de ayudar cocinando puede unirse al equipo de trabajo".

"Es un momento difícil y una cosa que caracterizó siempre al paraguayo es la solidaridad, el intercambio de plato de comida entre vecinos, compartir el tereré, habla mucho de la idiosincrasia, no podemos perder la solidaridad, la fraternidad. Hemos pasado por dos guerras muy grandes, sufrimos la consencuencia de la guerra, sabemos que cuando hay un hermano necesitado no somos indiferente y eso no tenemos que perderlo", expresó.

Aseguró que "hay más alegría en dar que recibir" y como parroquia se adhieren a solidarizarse con las personas que están necesitando en los hospitales en este momento tan difícil a causa de la pandemia del coronavirus.

Recordó que el año pasado cuando hubo la cuarentena total la iglesia se hizo presente repartiendo víveres y haciendo ollas populares, que inclusive tuvo repercusión internacional, porque este noble gesto fue visto en otros países.

"Invito a la gente a ser generosa, cuando uno ayuda al pobre el pobre no puede devolverte el favor más que con un Dios te bendia, les invito a todas las personas, a arrancar de ellos un Dios te bendida, les invito a comprobar que es una palabra biblica que realmente se cumple", concluyó.

Las donaciones serán recibidas hasta este viernes en la parroquia Virgen María Reina, ubicada en las calles Juan de Dios Peza casi De la Paz, del barrio San Roque, de la ciudad de Lambaré. Para más información pueden comunicarse con el sacerdote Gustavo Palacios al número (0981) 181 954.