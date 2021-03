Solidarios se unen para ayudar a familiares de pacientes con Covid-19

La solidaridad de los paraguayos no puede estar ausente en esta pandemia del Covid-19. Tal es así que se formaron varios grupos de voluntarios, quienes llevarán ayuda a las personas que atraviesan varias penurias en los hospitales, acompañando a sus familiares enfermos.

Uno de los corazones generosos que brindará ayuda a estas personas es Jesús Duarte, de 28 años, un joven oriundo de la ciudad de Areguá, del Departamento Central, quien desea realizar una tallarinada para este sábado 27 de marzo, en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Nacional de Itauguá.

"Leí que una señora decía que no tenía nada qué comer, que su situación era difícil, como la de muchas más, luego en un grupo de chat con los amigos uno dice que estaban organizando algo para hacer lo mismo el día domingo y ahí dije que también tendría que hacer algo, hablé con mi mamá y me dijo que ella me apoyaba", relató.

Manifestó que un amigo suyo con sus primos van a preparar 100 platos de tallarín para llevar a los hospitales y la idea es hacer 200 platos de comida.

Se necesitan las donaciones de tomates, cebollas, ajo, extracto de tomate, locote, aceite, fideo tallarín fino, sal, carne, carbón, platos con cubierto desechable, servilletas, entre otros.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con Jesús Duarte al número (0992) 656-867 o pueden acercar sus donaciones hasta el hotel Austria, ubicado sobre la avenida Mariscal López, o hasta la vivienda ubicada en Médicos del Chaco 2373, ambos en la ciudad de Asunción.

Necesitan sofás, reposeras y sillones

Otro grupo de voluntarios pide la donación de sofás, reposeras, sillón cómodo, almohadas, frazadas polar, para acercar a los familiares que están apostados en el Hospital de Acosta Ñu.

Además, solicitan la colaboración de fideos (no tallarín), carne molida, tomate, pan y fiambre, puré de tomates, envase para comida y aceite, para realizar ollas populares para acercar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) Juan Max Boettner y al Hospital de Clínicas.

Nancy Oviedo, coordinadora del Voluntariado del Colegio Santa Elena, explicó en conversación con Última Hora que al ver que se estaban realizando pedidos, se sumaron a la campaña y juntaron con la comunidad educativa donaciones de alimentos y sillones.

"Nos unimos a esta noble causa por las necesidades que se vieron en las noticias, personas internadas durmiendo en sillas y de ahí surgió de los profes ayudar y los voluntarios lanzaron la campaña para llegar a toda la comunidad y poder juntar más", explicó.

Manifestó que se pusieron en comunicación con las familias de internados que hacen ollas populares y con una enfermera del Hospital de Clínicas, para llevarles las donaciones.

"Las familias de los internados se organizaron y hacen ollas populares y a ellos vamos a entregar las donaciones. Necesitamos sillas, sofá, camitas plegables", apresó.

Las donaciones pueden acercarse al local del Colegio Santa Ana, en las calles Andrade 1683 casi San Martín, desde las 8.00 hasta las 12.00 hasta este jueves, porque desean entregar a las personas este viernes.

Cualquier información pueden solicitar al número (0981) 917-938 con Nancy Oviedo o al (0981) 215-358 con Liz Ortiz.

Preparan sándwich y guisos

Por su parte, el joven Nacho Masulli también se unió a la solidaridad y realiza sándwiches y platos de guiso para entregar a los familiares de las personas internadas por coronavirus en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) y el Hospital de Clínicas.

"Estamos cocinando platos de guiso y preparando sandwichitos de fiambre todos los días para llevar a los familiares de los internados por Covid-19 en el Ineram y en Clínicas. Dar una mano a los que más necesitan no tiene precio", expresó.

Se necesitan fideo que no sea tallarín, carne molida, tomate, cebolla, locote, aceite, pan, fiambre, envases para cargar las comidas,

El joven apela a la ciudadanía para poder colaborar en ayudar con la preparación de sandwichitos, de guisos o con todo el trabajo de logística.

Para más información pueden comunicarse al número (0981) 520-666 o pueden acercar sus donaciones en la calle 25 de Mayo 1978 casi General Bruguez en Asunción. Para más consultas se pueden comunicar al (0981) 406-328 con Mónica Masulli, o al número (0991) 978-157 con Claudia Felip.

Cifras de Covid-19

Según el último reporte emitido el lunes por el Ministerio de Salud, Paraguay registra un total de 196.112 casos confirmados, 3.769 fallecidos y 161.319 recuperados.

Hay un total de 1.857 pacientes internados, de los cuales 404 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).