Roque Pyguasu pide garantías para someterse a la Justicia

En una entrevista exclusiva brindada a C9N y a la emisora 1020 AM solicita que se investigue la situación y se pueda aclarar y demostrar su inocencia en los hechos en los cuales se lo vincula.

Lea más: Cambian a jefe de Investigaciones de Central tras la fuga de Roque Pyguasu

"Tengo miedo de presentarme y que me torturen. Mi abogado que hable (con Giuzzio) y me dé todas las garantías. Yo me voy a someter a la Justicia porque no tengo nada que esconder. Estoy cansado de esta persecución. Solamente mi nombre suena en todos los medios", expresó.

Negó que haya participado en los dos últimos hechos de robos registrados en las ciudades de Caacupé e Itá y afirmó que tiene testigos de que cuando se cometieron los hechos él se encontraba en otras ciudades.

"Yo me voy a presentar, no tengo por qué esconderme, pero tenía que hacer esto para que alguien escuche mi reclamo y pido justicia. ¿Porque soy Roque Pyguasu todos los robos tienen que culparme a mí?", expresó.

Afirmó que no tiene problemas para presentarse y asumirá su responsabilidad si es que las hay en algún hecho de robo, pero que ya no se va a callar porque ya sufrió bastante.

Refirió que la camioneta de su hijo está retenida en San Lorenzo y que el vehículo fue un regalo de la madre de su hijo que está en España, por lo que pide que se lo devuelvan.

La reja de la sede policial ya estaba cortada

Al ser consultado si escapó por la abertura de la reja del calabozo de la sede de Investigación de Delitos de Central, aseguró que sí y que el hierro ya estaba cortado.

"Esa abertura, esa reja, ya estaba cortada, cuando yo estuve cinco días ahí con otra gente que estaba conmigo vino la información de Tacumbú que esa reja ya estaba cortada, entonces se miró y se encontró que verdaderamente estaba cortada. Ninguno de los policías que estaban de turno estuvo involucrado en eso", aseguró.

Dijo que el corte de la reja estaba tapado y solo faltaba "un pedacito" para que se corte todo.

"Quiero justicia y quiero que se investigue", afirmó

Aseguró que no tiene "ninguna banda, ningún socio ni amigo que es de su grupo", porque no tiene ningún vínculo con nadie, y que desconoce a las dos personas detenidas en Luque, en un allanamiento realizado días atrás.

Nota relacionada: Brigada Central detiene a el Abuelo y su banda de presuntos asaltantes

Aseguró que las personas que formaban parte de su grupo delincuencial ya murieron y recordó al apodado El Abuelo, ciudadano uruguayo de nombre Rubén Rey Gómez y a Cristian Morales.

"Yo soy el único que quedó y soy el más valiente supuestamente para la Policía", manifestó.

"Quiero justicia, quiero que se investigue, quiero que la fiscala de Itá (Daysi Sánchez) diga la verdad, que no escuche más a los policías lo que dicen, la fiscala de Itá sabe bien que soy inocente, hasta inclusive ella le dijo a Diego Sanabria (detenido en Luque) 'decí que es tu amigo y ya termina todo', y cómo va a hacer esas cosas ella. De seguro que si le preguntan a ella va a decir que yo miento porque ella me quiere encerrar", expresó.

Le puede interesar: Policía captura a Roque Pyguasu, considerado un peligroso asaltante

Desea vivir tranquilo con su familia

González refirió que "su pasado ya es su pasado" y que ya sufrió mucho en los años que estuvo en la cárcel.

"Estoy arrepentido de lo que hice. Muchas veces uno no mide las consecuencias y al estar mucho tiempo en la cárcel muchas cosas replanteás, y cuando tenés familia que ya son grandes ya cambiás. Yo ya cambié, tengo mis hijos que están todos grandes, son estudiantes, soy abuelo de tres nietos y quiero vivir tranquilo y disfrutar el resto de mi vida con mis hijos, con mis nietos, envejecer así, eso es lo que quiero y por eso reclamo justicia", agregó.

"La Policía oñembovalé (se hace del valiente), 'Roque Pyguasu que esto que aquello' y ellos me dejan mal ante la sociedad", manifestó.

"Nunca le perjudiqué a nadie", refiere

Afirmó que estuvo en prisión condenado a ocho años y seis meses por el asalto al banco Do Brasil registrado en el 2005, en Ciudad del Este, en el Departamento de Alto Paraná, de donde se llevó la suma de USD 1.700.000 y fue detenido en la ciudad de Foz de Yguazú, en el Brasil.

Aseguró que en sus hechos delincuenciales "nunca usó armas", tampoco disparó ni asesinó a ninguna persona.

Lea más: Cae Roque Pyguasu y lo vinculan con asalto a banco de San Pedro

"Nunca usé armas, nunca le perjudiqué a nadie, no les robo a los pobres, eso quiero aclarar. En algunos medios de prensa dicen que soy el más peligroso delincuente y no es así. Nunca puse resistencia, nunca tuve enfrentamiento con la Policía, nunca le maté ni le herí a nadie", aseguró.

Policías y jueza le piden plata

Roque Pyguasu afirmó que utiliza documentos falsos, porque al presentar a la Policía Nacional su verdadera cédula de identidad ya le dicen que tiene antecedentes y tiene que pagar G. 2 millones a G. 3 millones para "colaborar".

"No quería más tener problemas porque estoy pobre. Está difícil la situación. Siempre fui pobre. La vez pasada me agarraron y me involucraron por el tema de Liberación (asalto a Visión Banco). Nunca estuve imputado por ese caso porque nunca estuve ahí", expresó.

Mencionó además que estaba sujeto a un proceso penal de Ciudad del Este, por una furgoneta que se había robado, y explicó que la víctima no le reconoció a él como autor. Tras esto, su abogado le solicitó su libertad a una jueza, cuya identidad no dio a conocer, y le pidió la suma de G. 25 millones para su libertad.

"Así es la situación, así es nuestro sistema judicial", lamentó.

El caso

La detención de Roque Jacinto González Almirón, alias Roque Pyguasu, de 48 años, se registró durante la noche del lunes 8 de febrero pasado en la zona de Calle’i, de la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central.

Según la Policía, el hombre fue detenido porque habría despojado a una familia de G. 10 millones de su vivienda en la ciudad de Caacupé. Además habría participado del robo de G. 150 millones, en el cual fue víctima una mujer cuando salía de retirar el dinero de un banco en la ciudad de Itá.

Roque Pyguasu es considerado por los agentes policiales como uno de los principales asaltabancos que actúan en nuestro país.