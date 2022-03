Su padre, Dumisani Dlamini, es un actor, compositor y productor de cine sudafricano, mejor conocido por Sarafina. Su madre, Deborah Elizabeth Sawyer, es pintora y su abuela también era artista.

Doja Cat estudió piano y baile desde niña hasta su adolescencia, en tanto que su hermano se dedicaba a rapear, lo que la motivó a desarrollar sus habilidades de composición e interesarse por el estilo musical.

Su nombre artístico guarda relación con la marihuana y los gatos, ya que Doja es un término alterno para llamar al cannabis en inglés y Cat significa gato en el mismo idioma. La artista saltó a la fama en el 2018, con su sencillo Mooo!, que se convirtió en un tema viral.

En el 2014 había lanzado su primer EP, titulado Purr!, que contiene temas como So High y No Police.

No obstante, su álbum debut Amala y su posterior sencillo Juicy, en agosto del 2019, la llevaron a debutar en el número 83 de la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos y posteriormente a alcanzar el puesto 45.

En noviembre del 2019, lanzó su segundo álbum de estudio Hot Pink, para más tarde sacar a la luz como sencillo Say So, que logró el número 1 en el Billboard Hot 100 con la versión junto a Nicki Minaj en mayo del 2020.

La artista debía tocar en el festival de música Asunciónico, pero el mismo fue suspendido como consecuencia de las condiciones climáticas.

La artista fue repudiada por su manera de actuar desde que llegó al país, ya que los fans señalan que incluso pidió que se despejara el aeropuerto a su llegada.

También se habla de que acudió a un conocido restaurante de manera privada, donde habría pedido al gerente que los empleados no la miraran a los ojos.

Además de que no se acercó a saludar siquiera a sus fans, quienes estuvieron al menos dos días bajo la lluvia esperándola frente al hotel. También la esperaron en el aeropuerto.

