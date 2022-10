"Queremos encontrarle a papá como sea", dice hija de Óscar Denis

La hija del ex vicepresidente de la República manifestó que la familia sigue en la búsqueda de su padre y lamentó la falta de resultados del Gobierno sobre el paradero del político liberal.

"Somos víctimas, hijas de un padre secuestrado y lo único que queremos es encontrarlo y haremos lo que sea", dijo luego de una reunión con Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestro; con el ministro del Interior, Federico González, y con el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas.

Asimismo, lamentó que no se tengan avances sobre la situación de su papá y de los demás secuestrados. “Mientras no haya informaciones de los secuestrados, esto no resulta, significa que no hay avances", criticó.

De igual manera, pidió que den seguimiento al caso con seriedad, mayor voluntad y recurran a organismos internacionales. También reprochó la nula comunicación que tienen con el Ministerio Público y adelantó que volverán a solicitar la carpeta fiscal.

Este jueves, en la estancia Tranquerita, en Yby Yaú, Concepción, se encontró el celular de Óscar Denis, tras dos años de su secuestro. "Golpea el hecho de que después de dos años encontremos el celular en un lugar ya verificado por la Fiscalía", cuestionó.

Su papá fue secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) el 9 de setiembre de 2020, junto a Adelio Mendoza, un trabajador indígena que posteriormente fue liberado.

La única vez que los secuestradores se comunicaron con la familia fue para pedir que realice una donación de víveres a comunidades por valor de USD 2 millones para la liberación. Desde entonces ya no se tienen mayores datos acerca de su paradero.