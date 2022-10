En ese entonces, a la altura de abril del 2021, juntaron evidencias y las entregaron a la Fiscalía.

Beatriz Denis habló acerca del teléfono celular de su padre, que se halló este jueves dentro de la estancia de su familia, y sostuvo que no tienen ninguna hipótesis al respecto.

Nota relacionada: Hallan el presunto celular de Óscar Denis en su estancia en Yby Yaú

"Somos simples víctimas comunes. Tres hijas que siempre estamos guerreando, que están luchando y fue así en esta búsqueda incansable que logramos encontrar un campamento donde ellos (secuestrados) estuvieron", manifestó a la radio.

"Encontramos y entregamos a la Fiscalía pruebas que al final no sé en qué quedaron. Hasta ahora no tenemos, ni podemos tener la carpeta fiscal. Solo se encontró un teléfono en una zona ya verificada y rastrillada. Estamos haciendo lo que podemos, reclamando siempre", prosiguió la hija del ex vicepresidente.

El móvil del político liberal fue encontrado dentro del establecimiento donde había sido secuestrado el pasado 9 de setiembre de 2020, junto a Adelio Mendoza, un joven indígena trabajador de la estancia Tranquerita, quien luego fue liberado por el grupo criminal.

Según la hija, la familia mantiene escasa comunicación con el Ministerio Público.

Más detalles: Hija de Óscar Denis confirma que celular encontrado pertenece a su padre

"Ayer, justamente, una de mis hermanas le mandó un mensaje a la fiscala general (Sandra Quiñónez) y yo sí suelo tener comunicación con el fiscal (Federico) Delfino. Las veces que le llamé me respondió", sobre el agente fiscal antisecuestro.

El comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestro, dijo que el celular hallado posiblemente no sirva mucho de aporte en la investigación del secuestro. No obstante, será verificado por técnicos especialistas.

La única vez que los secuestradores se comunicaron con la familia del político liberal fue mediante un panfleto encontrado dos días después del secuestro en la zona de la estancia Tranquerita, que contenían exigencias, cumplidas por parte de la familia de Óscar Denis, que nunca tuvieron retorno.