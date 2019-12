Pudo abrazar a su madre biológica tras una espera de 43 años

Su búsqueda se detuvo hace un mes, cuando su propia madre la contactó. El sueño de conocer a su progenitora estaba cada vez más cerca de concretarse.

Doña Mercedes, quien vive en la ciudad de Escobar, en Argentina, también la buscaba y hablaba con sus otros hijos sobre la hermana que tienen en Paraguay. Fue así que gracias a su yerno, la madre pudo localizar a Alida.

El encuentro se concretó alrededor de las 3.00 de este sábado en el aeropuerto Silvio Pettirossi, donde madre e hija se dieron un emotivo abrazo por primera vez luego de 43 años.

"Lo único que hicimos fue abrazarnos, no hubo palabras. No tuvimos ese tiempo para conversar y que me cuente cómo fueron las cosas", contó Alida, emocionada.

Alida es enfermera y trabaja en del Instituto de Previsión Social (IPS) de Concepción. La mujer, quien no ocultó la felicidad que sintió cuando vio el rostro de su madre, dijo que su progenitora se queda por una semana, pero ella no descarta la posibilidad de visitarla en el vecino país.