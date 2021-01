El The Washington Post publicó una investigación sobre llamativos acuerdos presentados por representantes de Guaidó, con el objetivo de recuperar parte de los activos en el exterior de Venezuela, como deudas contraídas con la petrolera estatal Pdvsa, entre ellas, la de Paraguay, de USD 269 millones, aproximadamente.

Al respecto, Elvis Amoroso, contralor general de Venezuela, indicó que dichas publicaciones coinciden con la investigación del Gobierno de Nicolás Maduro.

"La publicación de The Washington Post coincide con nuestras investigaciones. Coincide en un 99% de lo que estamos investigando", aseveró a Monumental 1080 AM. Aunque no especificó los puntos de coincidencia.

Igualmente, indicó que se encuentran sorprendidos cómo los presidentes de algunos países apoyan a Juan Guaidó.

"Se está haciendo una investigación por todos los hechos de corrupción que ha hecho el señor llamado Juan Guaidó, apoyado por presidentes de algunos países que han recibido dinero de él para que buscara alguna forma de legitimarlo", manifestó y dejó en claro que Guaidó nunca ganó alguna elección y lo tildó de estafador.

Siguió diciendo que Guaidó "estafó a cantidades de países y que el acuerdo de Paraguay fue una mentira y que no se está haciendo ningún tipo de negociación". Además, lamentó que autoridades paraguayas "se presten a recibir dinero".

"Lamento que un pueblo como el de Paraguay tenga funcionarios que se estén prestando para estas irregularidades. Hay un bufete de abogados argentinos que hicieron una especie de negociaciones con Paraguay para que la deuda sea condonada", dijo el contralor de Venezuela.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, presentó el borrador de la polémica negociación sobre la deuda de Paraguay con Pdvsa, que contiene los puntos con los que se pretendía negociar la deuda del país con el equipo designado por el autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó.

Villamayor mencionó que Paraguay propuso el pago del 50% de la deuda con Pdvsa, pero no se llegó a firmar el acuerdo debido a las inconsistencias que tenía el escrito entregado por los allegados de Juan Guaidó.

Mientras que Javier Troconis, encargado de identificar los activos de Venezuela por el gobierno de Juan Guaidó, contradijo completamente la versión presentada por Villamayor.