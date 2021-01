Declaración de Troconis contradice versión del Gobierno paraguayo

Troconis dio su versión a la comisión investigadora de la Asamblea Nacional de Venezuela, que lo convocó ante la divulgación de una investigación periodística del medio estadounidense The Washington Post sobre el intento de acuerdo con Paraguay que afectaba los intereses de Venezuela.

El acuerdo contemplaba saldar la deuda de Petropar con la compañía petrolera estatal de Venezuela Pdvsa y además mencionaba una "comisión" de 26 millones de dólares al abogado Santiago Vidal, de Pdvsa. Vidal resultó ser abogado del empresario paraguayo-argentino Carlos Abdo, tío del actual presidente de la República.

Lo que Troconis declaró

El emisario venezolano dijo que conoció al abogado Santiago Vidal en el Palacio de López. “Lo conocí allá en Paraguay, primero lo conocí por teléfono, fue la persona que estuvo haciendo los enlaces y nos conocimos en Paraguay en la casa presidencial”, señaló en su declaración. Extractos de la audiencia fueron difundidos por Telefuturo este jueves.

En contrapartida, Troconis mencionó que según lo que pudo observar el abogado tenía una relación estrecha con las autoridades paraguayas.

Troconis (primera parte).mp4 Javier Troconis compareció ante la comisión investigadora de la Asamble Nacional Venezolana. Video: Gentileza

“Él (Vidal) es una persona bien relacionada con toda esa gente del Gobierno, y lo sé no porque me haya dicho sino porque era evidente que había empatía, familiaridad, te da entendimiento de que es una persona bien conectada allí (Paraguay)”, narró.

Continuó: "¿Si se concretó alguna negociación? No, hay una carta que se las puedo hacer llegar. Es la carta oficial que nosotros le pasamos a ellos (Gobierno paraguayo), donde le decimos de que esa propuesta que nos estaban pasando no era una propuesta que nos gustaba y que por ende no era lo más conveniente", aseguró.

El interpelado comentó que dicha carta fue hecha con toda la formalidad y donde se afirma que no se continuaría con las negociaciones. Agregó que en el escrito se menciona que "si surge una nueva propuesta que se adapte a nuevas condiciones que nos permitan tener mayor ventaja, que se podía volver a discutir, pero que por ahora esa propuesta no nos gustaba y que nos retirábamos de la negociación".

A ser preguntado si la propuesta de acuerdo con Petropar surgió del gobierno interino, Troconis dijo que no. También negó que la propuesta haya salido de él o de Vidal. Aseguró que la propuesta presentada de acuerdo entre Petropar y Pdvsa fue del Gobierno paraguayo.

Troconis (segunda parte).mp4 El representante del gobierno de Juan Guaidó, Javier Tronconis, negó que Venezuela haya propuesto al abogado Santiago Vidal. Video: Gentileza

Por último, también negó que el abogado argentino Santiago Vidal haya sido propuesto por el gobierno de Guaidó.

Troconis explicó que la propuesta fue rechazada por Venezuela porque estaba "muy en contra" de los intereses del país caribeño. "Primero porque ellos proponían que nos quitaban los intereses, segundo nos pagaban el 50% del capital nada más, y número tres, teníamos que nosotros pagar abogados de allí", insistió.

Agregó que lo que terminó de "matar la negociación" es que la propuesta la había hecho Petropar al gobierno chavista en el 2016, muchos antes de que el gobierno interino se presentara.

Lo que declaró Villamayor

Esta versión no coincide con ninguna de las versiones que presentó Villamayor, quien en un principio dijo que fue el Gobierno de Paraguay el que rechazó el acuerdo porque supuestamente la administración de Guaidó no tiene personería jurídica reconocida como para negociar la deuda de Pdvsa.

Sin embargo, este jueves Villamayor reconoció que la iniciativa de la negociación provino del país, pero luego agregó que los representantes venezolanos presentaron los términos comerciales a través de un borrador en aceptación a la oferta.

Villamayor sostuvo que no se llegó a firmar el acuerdo debido a las inconsistencias que tenía el escrito entregado por los allegados de Juan Guaidó.