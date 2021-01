Villamayor muestra documentos sobre negociación con Guaidó y ratifica que no hubo acuerdo

Sin embargo, el alto funcionario finalmente mostró este jueves las actas y el borrador de la negociación que salieron a la luz pública tras una publicación del medio estadounidense Washington Post.

El borrador contiene los puntos con los que se pretendía negociar la deuda del país con el equipo designado por el autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó.

Villamayor mencionó que Paraguay propuso el pago del 50% de la deuda con Pdvsa y mostró el documento. "Esto representa para el Estado Paraguayo, en los términos que se habían conversado por parte de Petropar, un ahorro de más de USD 150 millones. Esa es la propuesta que presentó la República del Paraguay", señaló.

De esta forma, uno de los hombres más fuertes del gobierno de Mario Abdo Benítez reconoció que la iniciativa de la negociación provino del país, pero luego agregó que los representantes venezolanos presentaron los términos comerciales a través de un borrador en aceptación a la oferta.

borrador de acuerdo.jpg El documento fue presentado por el jefe del Gabinete, Juan Ernesto Villamayor. Foto: Captura de NPY.

No obstante, no se llegó a firmar el acuerdo debido a las inconsistencias que tenía el escrito entregado por los allegados de Juan Guaidó.

"Al aceptarse (la propuesta paraguaya), presentan un acuerdo extrajudicial. Este es el borrador que presenta el Washington Post y no es aceptado por Paraguay. Este documento también es recibido en noviembre. En el mes de marzo (2020), cuatro meses después, este documento no es aceptado porque no tiene algo que pidió el presidente (Mario Abdo Benítez): la garantía de la fuerza cancelatoria del acuerdo", señaló Villamayor.

Sostuvo que los términos de los representantes venezolanos tenían defectos formales y que eso fue puesto a conocimiento del país caribeño para que los corrijan, ya que la intención fue llevar la negociación a un laudo arbitral en París, para cancelar la deuda correspondiente.

La aceptación de la oferta de Paraguay con fecha 11 de noviembre de 2019 fue firmada por Javier Troconi, comisionado de la presidencia venezolana para la gestión de activos, y proponía en su contenido el pago al abogado Sebastián Vidal Aurnague por su gestión en las tratativas.

Sobre este punto, el medio estadounidense publicó que había una comisión de USD 23 millones para el profesional del derecho, de nacionalidad argentina. Al respecto, Villamayor remarcó a inicios de esta semana que esto debía ser reconocido por Venezuela.

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia sintetizó que las negociaciones no avanzaron porque en el borrador del acuerdo no se garantizaba la extinción de la obligación de Paraguay. El país planteó resolverlo ante un tribunal internacional.

Una investigación del Washington Post salpicó a la administración de Mario Abdo Benítez con esta situación, que estaba entre llamativos acuerdos negociados en distintos países por representantes de Juan Guaidó.

El presidente Mario Abdo Benítez estaba en conocimiento de la situación, ya que el propio Ejecutivo reconoció que Venezuela remitió una comunicación oficial al Gobierno paraguayo sobre el tema en octubre del 2019.

La bancada Hagamos solicitó a la Comisión Permanente del Congreso Nacional convocar ante el pleno a Juan Ernesto Villamayor por el escándalo internacional que produjo el intento de acuerdo de la deuda paraguaya con la compañía petrolera estatal venezolana.