Prieto niega repartija de cargos en la Comuna de Ciudad del Este

En el audio se escucha a una mujer, supuestamente la directora de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni), Valeria Romero, hablando con otra persona de nombre "Lau".

La funcionaria le refiere que no pudo hablar con Prieto sobre su cargo y salario, pero que sí habló con el concejal Juan Ángel Núñez, quien le dijo que presentó a más de 50 personas en su cupo y ya no podía contratar más gente.

“Él me dijo a mí: 'yo no puedo contratar gente nueva, tenemos que utilizar a la gente que tenemos por lo menos este año y después vamos a ver los cambios'. Entonces yo le pedí que, por lo menos, me permita poner gente de mi confianza como encargada, por lo menos vamos a poner cuatro. O sea priorizar dos y yo pongo otros dos”, se escucha en el audio.

Al respecto, el intendente aclaró que conversó con la funcionaria y esta le dijo que no era su voz.

Asimismo, ante la polémica local, Prieto dio detalles sobre la cantidad de funcionarios con las que hoy cuenta la Comuna esteña y precisó que actualmente hay 1.989 funcionarios, de los 2.692 que se tenían en mayo del año pasado.

“Tenemos 700 funcionarios menos de los que teníamos cuando asumimos, pero sí contratamos más fiscales de obras, guardias de seguridad, obreros y limpiadores”, agregó.

Asimismo, consideró que lo supuestamente ocurrido con la directora de la Codeni pudo darse por el desespero y la "ola de gente que se acerca a pedir trabajo" en la Comuna de la capital altoparanaense.

“Yo dejé de salir, de jugar fútbol con los muchachos y ya no comparto con mucha gente porque todos quieren un cambio, pero te piden desesperadamente trabajo”, indicó Prieto.

El intendente sostuvo que durante su administración no se repartieron los cargos, pero que en varias ocasiones se acercaron ediles a plantear la contratación de personas.

“Vino algún que otro concejal y tomamos consideración y lo contratamos, pero no creo que sea un delito, eso se está satanizando”, agregó.

En mayo del 2019, Prieto denunció en sus redes sociales que en solo dos meses se contrató a 1.000 nuevos funcionarios en la Comuna, cuando la edil Perla Rodríguez de Cabral estuvo interinando en la Municipalidad, tras la destitución de Sandra McLeod.