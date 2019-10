¿Por qué los campesinos de la FNC se manifestarán este lunes?

Como pocas veces lo hicieron, esta misma nucleación ahora prepara una segunda gran movilización en el año, que se realizará este lunes en diferentes puntos del país, según anunciaron.

Esta movilización nacional campesina tiene como objetivo exigir a las autoridades el fin de los desalojos y la represión, además de solicitar políticas de distribución de tierra y respuestas concretas que impulsen la economía de los pequeños productores.

“Lo principal es contra el desalojo y la represión”, mencionó a Última Hora Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC).

Si bien no supo precisar la cantidad de desalojos que ya se registraron durante el actual Gobierno, mencionó que los procedimiento violentos iniciaron durante la administración del ex presidente Horacio Cartes y continúa con el de Mario Abdo Benítez.

“Repudiamos la actitud del Gobierno, porque para esta situación que viven los pobres, el Ejecutivo no tiene respuestas concretas. No hay solución, su solución al problema es la represión”, criticó.

Villalba señaló que, tras la anulación del protocolo de desalojo, los sojeros y latifundistas recurren a esta práctica con más frecuencia “ya que tienen el acompañamiento de la Fiscalía, jueces, Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia”.

“Ese es el caso de los indígenas que son sacados de sus comunidades, que migran a Asunción para vivir en las calles, esto va seguir pasando y al parecer es lo que también le espera a los campesinos: vivir en las calles”, lamentó la dirigente campesina.

Sin políticas de distribución de tierras

Para Villalba se debe de parar con los desalojos y desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se deben establecer políticas de distribución de tierra.

“El caso de los asentamientos es el mejor ejemplo. El Indert no tiene políticas de distribución de tierras, no hay esperanza para aquellos que no tienen un pedazo de tierra. El que Indert nunca realizó ni una gestión para que se pueda distribuir las tierras”, ejemplificó.

Además, precisó que los asentamientos de los campesinos y de los indígenas son los más vulnerables a los desalojo. La FNC estima que uno 800 asentamientos se encuentran en esta situación.

“Si se desalojan a estas comunidades miles de familias van a empeorar su situación económica, van a quedar sin trabajo, sin comida, sin salud y educación. Lo que nosotros vemos es que esta situación económica en nuestro país no está bien. No tenemos respuestas sobre las necesidades que tenemos”, comentó.

Contrabando agrava situación de los productores

A la falta de tierra también se suma la preocupación del contrabando que afecta directamente la economía de los pequeños agricultores que ya están aquejados por la baja venta en el mercado de sus productos.

“El tomate paraguayo se pudre y se tira, mientras que el contrabando no se detiene. La mandioca no tiene un precio justo, es muy bajo porque la producción no tiene un mercado”, explicó Villalba.

Agregó que los pequeños productores se encuentran endeudados y preocupados al no ver señales por parte del Estado, que hasta la fecha no dio respuestas concretas al sector para impulsar la economía.

Reunión con el ministro del Interior

En horas de la tarde este domingo dirigentes del gremio se reunieron con el ministro del Interior Euclides Acevedo para dialogar sobre la organización de las movilizaciones programadas para este lunes.

Ante el temor de registrarse hechos de violencia, la Fiscalía General del Estado conformó un equipo de trabajo para el control e investigación el cual estará integrado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia de las Personas, Eugenio Ocampos y Juan Carlos Ruiz Díaz. Ambos coordinados por el fiscal adjunto, Jorge Sosa.

También estarán los fiscales de la Unidad Especializada de Derechos Humanos: Santiago González Bibolini y Silvia Cabrera, quienes estarán coordinados por el fiscal adjunto, Ricardo Merlo, entre otros.

Igualmente, se dispuso a los fiscales adjuntos de las cabeceras regionales donde se realizarán las protestas.

Ocho puntos de concentración

La movilización campesina se realizará en distintas partes del país de manera simultánea desde las 08.00.

En Asunción se concentrarán grupos de los Departamentos de Paraguarí y Central en la plaza Juan E. O'Leary, donde se realizará volanteadas para informar a la ciudadanía sobre el porqué de esta medida.

En el interior del país, las marchas se realizarán en Caaguazú, zona Toro Blanco, en el kilómetro 179, en San Pedro en el cruce Liberación, a la altura del kilómetro 280, al costado de la plazoleta municipal de Liberación.

Mientras que en el Departamento de Concepción, la manifestación será en el cruce Horqueta, a 200 metros de la ciudad de Concepción, en Plaza León.

En Canindeyú, las protestas se realizarán en el distrito de Yasy Kañy, mientras que en Guairá la concentración será en el distrito de Mbocayaty.

Igualmente, las protestas en Misiones se llevarán a cabo en la ciudad de Santa Rosa y en Itapúa en la ciudad de Alto Verá.