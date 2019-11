¿Por qué el avión que transportaba a Evo Morales aterrizó en Paraguay?

La aeronave militar tuvo que realizar una escala de casi cuatro horas antes de retornar su viaje rumbo a México, donde el ex mandatario boliviano consiguió asilo político tras renuncia como presidente de su país.

Durante ese lapso de tiempo, se realizaron varios trámites como el requerimiento de todas las licencias para poder sobrevolar el espacio aéreo de Brasil, Perú y Ecuador.

El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, explicó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le comunicó sobre la llegada del ex mandatario boliviano y que el aterrizaje del avión sería para una parada técnica.

“El presidente de la República me llamó (entre las 22.00 y 23.00 del lunes) y me informó que el avión iba a estar por aquí. Me avisó que nadie iba a bajar", indicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Hasta el momento, no se tienen mayores detalles de cuantas personas estarían en el avión acompañando a Evo Morales. Melgarejo señaló que al ser un avión en tránsito, sus ocupantes no tuvieron que pasar por Migraciones.

Embed Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. pic.twitter.com/O1EpDhS5Qw — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019

En otro momento de la entrevista, el titular de la Dinac mencionó que Paraguay “es un país con cielo abierto” y que no le impide a nadie ingresar al espacio aéreo. “Fue un vuelo normal más allá de la trascendencia política que tenía este en particular”, aseveró.

Melgarejo relató que la comitiva boliviana salió apurada de la ciudad boliviana de Cochabamba y sin antes conseguir todos los permisos de las rutas aéreas. Fue por ese motivo que decidieron hacer una parada técnica en Paraguay.

Ante la consulta de qué podría pasar si un avión pasa sin autorización, Melgarejo respondió que algunos países cuentan con una ley de derribo. Es decir, que pueden derribar a cualquier aeronave que no tenga la licencia de sobrevuelo correspondiente.

“Nosotros no tenemos esa ley y no podemos derribar un avión civil”, aclaró.

En medio de una fuerte crisis política y social, Evo Morales decidió renunciar a la Presidencia de Bolivia, tras las elecciones que se realizaron el pasado 20 de octubre. México le ofreció asilo político y el ex mandatario aceptó la propuesta.

Evo Morales asumió en el año 2006 como el primer presidente indígena de Sudamérica y se mantuvo como gobernante en tres periodos. Fue reelegido para un periodo siguiente, pero los opositores cuestionaron las elecciones y denunciaron fraude.

Un estudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) señalaba ciertos cuestionamientos en los últimos comicios.