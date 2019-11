Evo Morales renunció después de perder apoyo de militares y policías

“Renuncio a mi cargo de presidente para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales”, dijo Morales a través de la televisión, en referencia a los líderes opositores que convocaron protestas en su contra, desatadas el día siguiente de los comicios del 20 de octubre. Morales dijo que no abandonaría su país y que vuelve ala zona del trópico de Cochabamba

La plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio Quemado, la vieja casa de gobierno en La Paz, quedó atestada de gente que celebraba hasta las lágrimas la renuncia de Morales, que gobernó Bolivia casi 14 años, un récord nacional de permanencia en el poder.

El mandatario boliviano enfrentó ayer una avalancha de renuncias de altos funcionarios, en algunos casos después de que les quemaran sus casas, y la presión decisiva de los militares y la policía, que pidieron su dimisión.

Los resultados de una auditoría de la OEA, que detectó serias irregularidades en las elecciones, tachadas de fraudulentas por la oposición, desencadenaron los acontecimientos que llevaron a la renuncia de Morales. “La comisión de la auditoria de la OEA tomó una decisión política”, declaró Morales. “Algunos técnicos de la OEA están al servicio de grupos de poder”, agregó.

El candidato opositor y ex presidente Carlos Mesa dijo que los bolivianos habían dado una lección al mundo

vacío de poder. Bolivia vive ahora mismo un vacío de poder, por la renuncia de todas las autoridades que formaban la cadena de sucesión constitucional y al cierre de nuestra edición no se sabía quien estaba al frente del país

La Constitución boliviana establece que la sucesión recae inicialmente en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el titular de Diputados, pero todos ellos renunciaron con Morales.

Jeanine Añez, segunda vicepresidente del Senado, sonaba anoche como la persona que tenía más posibilidades de asumir la presidencia interina de Bolivia

La dimisionaria titular del Senado, Adriana Salvatierra, dijo a la televisión que "tiene que construirse una ruta institucional que permita reorientar el marco de funcionamiento" del Congreso y "también la conducción del Estado de forma transitoria".



Presunta orden de detención contra el ex mandatario

“Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho”, denunció anoche Evo Morales en Twitter.

“Confirmado!! Orden de aprehensión para Evo Morales!! La policía y los militares están buscándolo en el Chapare, lugar que se escondió. Los militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el Chapare, van por él! ¡JUSTICIA!”, tuiteó antes Luis Fernando Camacho.

No se sabía qué autoridad había dado esa supuesta orden.

Por otra parte, la Fiscalía General de Bolivia abrió ayer una causa contra los 7 miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afines al presidente Evo Morales, por su presunta responsabilidad en las irregularidades en los cuestionados comicios del 20 de octubre, informó la institución. Medios locales informaron que ya fue detenida la ex presidenta del tribunal electoral de la región de Santa Cruz, Sandra Kettels.

María Eugenia Choque Quispe, quien ayer renunció de manera irrevocable a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), también fue detenida en las últimas horas.