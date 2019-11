Avión en el que viaja Evo Morales deja Paraguay y va rumbo a México

La aeronave permaneció en suelo paraguayo durante ese tiempo para el reabastecimiento de combustible y alimentos.

Morales se encuentra a bordo del Gulfstream G550, una aeronave utilizada por las Fuerzas Aéreas de México, informó el senador del Frente Guasu, Fernando Lugo, a radio Monumental 1080 AM.

Lea más: Evo Morales acepta el asilo ofrecido por México

Además, el legislador confirmó que el ex mandatario boliviano no descendió del avión ya que se encontraba descansando. El único que bajó a saludar fue el ex vicepresidente Álbaro Linea García.

Embed Alrededor de la 01:30 de la madrugada el avión en el que viaja Morales y que pertenece al gobierno mexicano, arribó a Asunción. En estos momentos se encuentra nuevamente camino a México. #DiaADiaPy en vivo https://t.co/trMHT6h5xx#TelefuturoPy pic.twitter.com/LiEGEdp7R3 — Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) November 12, 2019

Evo Morales renunció a la Presidencia de Bolivia en medio de una crisis política y social que se desató tras las elecciones que se realizaron el pasado 20 de octubre. Posteriormente, aceptó la oferta de asilo político en México.

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, comentó que el presidente Mario Abdo Benítez también ofreció el domingo un asilo a Evo Morales, pero finalmente, Morales aceptó al país centroamericano.

Nota relacionada: "Evo Morales renuncia como presidente de Bolivia"

Abdo Benítez se mostró preocupado ante la situación que enfrenta Bolivia tras la renuncia de Evo Morales.

La incertidumbre en el país vecino aumenta por la cantidad de renuncias políticas y el vacío de poder creado con la salida de su ahora ex presidente, quien fue el mandatario boliviano que más tiempo permaneció en el poder.

Asumió en el año 2006 como el primer presidente indígena de Sudamérica y se mantuvo como gobernante en tres periodos. Fue reelegido para un periodo siguiente, pero los opositores cuestionan las elecciones y lo acusan de fraude.