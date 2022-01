El agente alegó que se trató de “un error” y que prácticamente un año después —justo tras la mediatización del caso— se percató de ello, según manifestó a través de Monumental 1080 AM el comisario Ricardo Leguizamón, jefe de Prevención de la Policía Nacional del Departamento de Ñeembucú.

“Según él, menciona en su informe que por error había levantado el oficio de detención de Luis Bogado. Puso (en vez de Bogado en la base informática) a una persona que posee orden de detención por prestación alimentaria”, señaló el jefe policial.

Asimismo, indicó que los datos se cargaron aparentemente el 23 de abril del año pasado y que hoy, al viralizarse el caso, se percató de su error, por lo que en la mañana de este lunes cargó nuevamente al sistema la orden de captura de Bogado.

Al ser consultado si cree en la versión del uniformado, Leguizamón intentó desviar la pregunta, pero reconoció que cuenta con dudas al respecto. “Cada uno tiene su opinión y la mía está en duda, hasta que se demuestre lo contrario”, expresó finalmente.

Por su parte, el mismo Vargas dijo en conversación con medios de prensa que su "error fue no avisar a los superiores".

"En algún momento, en el trabajo, en un error involuntario, se me habrá cargado a nombre de ese señor el levantamiento de la orden de detención que tiene en su caso (...) Mi error fue no comunicar a la superioridad de inmediato. Llegué a procesar nuevamente el oficio, dejando con captura. Mi error fue no comunicar a mis superiores", comentó a la emisora Sur FM 104.7.

"El error habrá ocurrido de mi persona, vamos a demostrar más adelante cómo sucedió el error (...) Actué por impulso, sin consultar con la superioridad. Yo hubiese consultado primero para volver a procesar, con lo que disponían los superiores", añadió.

Ya hay orden de detención del policía

El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán indicó en Monumental 1080 AM que ya se ordenó la detención del suboficial Ramón Vargas, quien además de contar con un sumario, ya está siendo trasladado hasta la capital del país.

El representante del Ministerio Público aseguró que no cree en lo absoluto la justificación del policía, por lo que se realizará la investigación correspondiente y que la fiscala Alicia Sapriza, de Crimen Organizado, ya está al tanto del caso.

Mencionó que en el 2018 se impartió la orden de captura contra el presunto narco y que posteriormente realizaron las reiteraciones y actualizaciones, pero que, como no cuentan con acceso a la base de la Policía, desconocían la situación.

“No tiene una respuesta jurídica eso. Es una vergüenza lo que dicen que pasó, no creo lógicamente nada de lo que está justificando el suboficial. (…) Es una cuestión extremadamente rara y tampoco puedo atribuir a un error involuntario. Llama poderosamente la atención y es una cuestión en su totalidad atribuible al sistema de la Policía”, expresó el fiscal.

La orden de captura que pesaba sobre José Luis Quevedo fue borrada de la base informática de la Policía Nacional, pero llamativamente esta mañana fue cargada nuevamente al sistema.

Ramón Vargas fue identificado como el responsable de haber realizado la carga, debido a que cada oficio se levanta en el sistema con un usuario personal de cada agente, según había explicado el comisario Tomás Cardozo, jefe de Informática de la institución.

José Luis Bogado Quevedo recibió un balazo durante el tiroteo en el festival Ja'umina llevado a cabo en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, donde resultaron heridas otras personas y fallecieron Marcos Mora Rojas, además de la influencer Cristina Vita Aranda.

Bogado Quevedo fue internado en un sanatorio privado de Asunción, donde, según la Policía, ingresó al recinto mostrando un documento brasileño que no le corresponde. Se encuentra en grave estado, mientras un importante contingente policial lo resguarda.

El hombre cuenta con orden de captura internacional y pedido de extradición emanado desde el Brasil. Las autoridades del vecino país aseguran que es líder de una banda criminal que trafica drogas y armas a nivel internacional.