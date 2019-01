Pobladores están cansados de los desechos del Hospital de Villa Elisa

Uno de los pobladores, identificado como César Bogado, manifestó a Telefuturo que desde el 2009 vienen soportando que el centro asistencial realice estas prácticas; sin embargo, en 2012 intensificaron las protestas y acudieron a la Municipalidad de Villa Elisa, al Ministerio de Salud, a la Gobernación del Departamento Central y a la ex Secretaría del Ambiente, ahora Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

“En ningún caso tuvimos retorno. Esto es un foco de infección, vómito, dengue y es el mismo problema desde hace años”, expresó el poblador.

De acuerdo con el reporte, los desechos cloacales generan aguas turbias en la calle, además de un fuerte olor fétido.

El hombre explicó que, ante cada cambio de autoridades en la dirección del hospital, deben presentar de nuevo las notas de solicitud, por lo que la problemática se extiende durante cada periodo.

“Ante esta situación, surgió que un móvil venía a retirar los desechos, porque no hay una planta de tratamiento, pero ahora ya no viene más y nos dicen que es porque no cuentan con los recursos para pagar porque el Ministerio de Salud no libera el dinero", indicó.

Finalmente, el poblador hizo un llamado a las autoridades de todas las instituciones afectadas a trabajar para solucionar el caso y, de esa manera, ayudar al bienestar de la ciudadanía.